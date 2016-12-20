banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

"EMENİKE VE VAN DER WİEL KENDİNE KULÜP BULMALI"

20 Aralık 2016 Salı 08:28
Bu haber 467 kez okundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat:Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçta kötü oynadıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, son 10 maçta bir kez kaybettiklerini hatırlatarak, bugün futbol şansının yanlarında olduğunu belirtti. Ligin ilk 3 haftasında iyi oynamalarına rağmen sadece 1 puan alabildiklerini aktaran Advocaat, "Daha iyi olan taraf bu akşam biz değildik ama maçı kazandık. Son 10 maçta Manchester United, Feyenoord ve Galatasaray gibi takımları yendik. Sadece Antalyaspor'a kaybettik. İyi bir maç değildi ama neden sadece bir maçla değerlendirelim? Son 10 maçtaki performansı bedavadan elde etmedik. Futbolda bazen şansın yanınızda olması lazım. O da bu akşamlardan biriydi. Doğru anlarda golleri attık. Bu akşam şans bizimleydi." ifadelerini kullandı.

"Emenike ve Van der Wiel kendine kulüp bulmalı"
Dick Advocaat, geride kalan hafta kadro dışı kalan futbolcuları Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'in takımdan ayrılacaklarını dile getirdi. Transferle ilgili soruya cevap veremeyeceğini ifade eden Hollandalı teknik adam, kadro dışı kalan iki futbolcuyla ilgili şunları kaydetti: "Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak. Buraya geldiyseniz bu kulübün kurallarına uymak zorundasınız. Bu kurallar, teknik heyet dahil herkes için geçerlidir. Onlar kendi kurallarını koyabileceklerini düşündüler. Birçok hocada bu mümkün olabilir ama bende mümkün olmaz. Bir an gelir bu fazla olur. O an da şu anda geldi ve fazla oldu."

Van Persie kasığında ağrı hissetti
Müsabakada sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin, kasığında ağrı hissettiği açıklandı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kasığında ağrı oluştuğu için maçtan çıkmak isteyen Hollandalı futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.