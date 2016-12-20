"EMENİKE VE VAN DER WİEL KENDİNE KULÜP BULMALI"

"Emenike ve Van der Wiel kendine kulüp bulmalı"
Dick Advocaat, geride kalan hafta kadro dışı kalan futbolcuları Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'in takımdan ayrılacaklarını dile getirdi. Transferle ilgili soruya cevap veremeyeceğini ifade eden Hollandalı teknik adam, kadro dışı kalan iki futbolcuyla ilgili şunları kaydetti: "Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak. Buraya geldiyseniz bu kulübün kurallarına uymak zorundasınız. Bu kurallar, teknik heyet dahil herkes için geçerlidir. Onlar kendi kurallarını koyabileceklerini düşündüler. Birçok hocada bu mümkün olabilir ama bende mümkün olmaz. Bir an gelir bu fazla olur. O an da şu anda geldi ve fazla oldu."
Van Persie kasığında ağrı hissetti
Müsabakada sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin, kasığında ağrı hissettiği açıklandı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kasığında ağrı oluştuğu için maçtan çıkmak isteyen Hollandalı futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.
Anadolu Haber Ajansı
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