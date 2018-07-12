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Düştü, kalktı, şampiyon oldu!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları’na ISS Türkiye takımı sporcusu Mutlu Erçevik damga vurdu. Erçevik, 62 kilometrelik yol yarışında kaza geçirerek yaralanmasına karşın rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Düştü, kalktı, şampiyon oldu!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları’na ISS Türkiye takımı sporcusu Mutlu Erçevik damga vurdu. Erçevik, 62 kilometrelik yol yarışında kaza geçirerek yaralanmasına karşın rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:39
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Düştü, kalktı, şampiyon oldu!

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 3-5 Temmuz 2018 tarihlerinde Sakarya’da yapılan Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları, ISS Türkiye takımından Mutlu Erçevik’in olağanüstü başarılarıyla tarihe geçti. Şampiyonanın ilk gününde Bireysel Zamana Karşı Türkiye Şampiyonu olan Erçevik, ikinci gün koşulan yarışta kaza geçirerek yaralanmasına karşın Yol Yarışı’nda da Türkiye Şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

3 Temmuz 2018 tarihinde Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde başlayıp 5 Temmuz 2018 tarihinde Taraklı ilçesinde sona eren Argon 18 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na Master Erkekler kategorisinde 19 ildeki 26 kulüpten toplam 85 sporcu katıldı. Genç Erkekler kategorisindeki katılım ise 17 ildeki 25 kulüpten toplam 65 sporcu olarak gerçekleşti.

Şampiyonada ilk gün koşulan 18 kilometrelik Bireysel Zamana Karşı Yarış’ta ISS Türkiye takımından Mutlu Erçevik 25 dakika 28 saniyelik derece yaparak Master Erkekler’de Bireysel Zamana Karşı Türkiye Şampiyonu oldu.

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