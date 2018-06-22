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Dünya Futbol Şampiyonası'nda favorimiz Brezilya

Dünya Futbol Şampiyonası'nın heyecanı tüm dünyayı etkisi altına almışken GittiGidiyor, Poltio üzerinden düzenlediği anketle Türkiye'deki futbolseverlerin turnuvadaki favorilerini belirledi. Toplamda 13 bin 370 oyun kullanıldığı ankette 2018 şampiyonasında en çok desteklenen takım Brezilya, en iyi futbolcu Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo oldu. Türkiye'de futbolseverlerin maç izlerken olmazsa olmazı ise yüzde 44 oy oranıyla geniş ekran televizyon çıktı.

Dünya Futbol Şampiyonası'nda favorimiz Brezilya

Dünya Futbol Şampiyonası'nın heyecanı tüm dünyayı etkisi altına almışken GittiGidiyor, Poltio üzerinden düzenlediği anketle Türkiye'deki futbolseverlerin turnuvadaki favorilerini belirledi. Toplamda 13 bin 370 oyun kullanıldığı ankette 2018 şampiyonasında en çok desteklenen takım Brezilya, en iyi futbolcu Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo oldu. Türkiye'de futbolseverlerin maç izlerken olmazsa olmazı ise yüzde 44 oy oranıyla geniş ekran televizyon çıktı.

22 Haziran 2018 Cuma 12:58
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Dünya Futbol Şampiyonası'nda favorimiz Brezilya

Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Türkiye'deki futbolseverlerin 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na dair beklentilerini, sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği bir araştırmayla ortaya koydu. 8-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplamda 13 bin 370 oy kullanılan anketin sonuçlarına göre, Türkiye'nin turnuvada en çok desteklediği takım yüzde 31 oy oranıyla Brezilya oldu. Brezilya'yı yüzde 18'le Almanya, yine yüzde 18'le Arjantin, yüzde 15'le Portekiz, yüzde 13'le Fransa ve yüzde 5'le İspanya takip etti.
 
Türkiye'deki futbolseverler “En iyi oyuncu Ronaldo” dedi
Dünya Futbol Şampiyonası'nın en iyi oyuncusunun da sorulduğu ankette, milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu rekorunu kıran Portekizli Cristiano Ronaldo yüzde 37 oy oranıyla birinci seçildi. Ronaldo'yu yüzde 25'le Arjantinli yıldız Lionel Messi, yüzde 21'le Mısırlı Mohamed Salah, yüzde 13'le Brezilyalı Neymar Jr, yüzde 4'le Fransız Antoine Griezman ve yüzde 1'le Uruguaylı Luis Suarez izledi. 
 
Futbolseverler Portekiz-İspanya karşılaşmasını kaçırmadı
“Bu maçlardan hangisini kesin izleyeceksiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette, futbolseverlerin yüzde 65'i açık ara farkla 15 Haziran Cuma günü oynanan “Portekiz-İspanya” maçı yanıtını verdi. Portekiz-İspanya karşılaşmasını yüzde 17'yle İngiltere-Belçika, yüzde 8'le Arjantin-Hırvatistan, yüzde 4'le Almanya-Meksika, yine yüzde 4'le Rusya-Mısır ve yüzde 2'yle Fransa-Danimarka karşılaşmaları takip etti.
 
10 kişiden 4'ü geniş ekranlarda maç izlemeyi tercih ediyor
Katılımcılara “Maç izlerken olmazsa olmazınız nedir?” sorusunun yöneltildiği ankette futbolseverler, yüzde 44 oy oranıyla maç izlerken en çok “Geniş ekranlı televizyon”ları tercih etti.  Bu yanıtı yüzde 31'le “Yiyecek/İçecek”, yüzde 7'yle “Arkadaşlarım”, yüzde 6'yla “Totemim”, yüzde 5'le “Tuttuğum takımın forması”, yüzde 4'le “Ses sistemi” ve yüzde 3'le “TV koltuğu” yanıtları izledi.
 
Televizyon satışları yüzde 51 arttı
Televizyon satın almak isteyenlerin son dönemlerde ultra HD ve geniş ekranlı televizyonları tercih ettiğini belirten GittiGidiyor Satış Müdürü Murat Varol, Dünya Futbol Şampiyonası'nın bu talebi artırdığını belirtti. Varol, “GittiGidiyor'daki televizyon satış oranlarına baktığımız zaman da haziran ayındaki satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttığını gördük” dedi.

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