D'S Damat, devler ligi La Liga'da

İSTANBUL (AA) - Orka Holding’in markası D’S Damat’ın resmi giyim sponsoru olduğu Deportivo Alaves, İspanya Kral Kupası'nda, dünya devi Barcelona ile eşleşti.

D'S Damat'tan yapılan açıklamaya göre, Deportivo Alaves, yarın akşam La Liga’nın 22'nci haftasında kendi sahasında Messi'li, Neymar'lı ve Arda'lı Barcelona ile karşılaşacak. Dünyada 500 milyon kişinin izlemesi beklenen maç, saat 18.15’te başlayacak.

Deportivo Alaves’in dünya devi Barcelona ile kendi sahası Estadio Mendizorroza’da yaptığı La Liga maçları gibi, Kral Kupası maçında da saha içi reklam panoları, yedek kulübesi ve tribünler, takımın 2016-2017 sezonunda resmi giyim sponsoru olan D'S Damat'ın logoları ile donatılacak.

Tarihinde ilk kez Kral Kupası’nda finale kalan Alaves’in rakibi, yarı finalde Atletico Madrid’i eleyen Barcelona oldu. Kupanın son şampiyonu ve en çok kazananı olan Barcelona, 38 kez final oynadığı Kral Kupası’nı 28 kez kazanma başarısı gösterdi.

Alaves ile Barcelona arasındaki Kral Kupası final maçı da mayıs ayı sonunda oynanacak.

- "D'S Damat küresel bir markaya dönüşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, D'S Damat’ın artık bölgesel olmaktan çıkarak adım adım küresel bir markaya dönüştüğünü belirterek, "Sporu ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla atılan imza, aynı zamanda markamızın İspanya’da bilinirliğini arttıracak." ifadesini kullandı.

Orakçıoğlu, çeyrek asrı aşan birikimle bu yıl yurt dışında atak yaptıkları bir dönem yaşadıklarını, bu atağın kendilerine markalı ihracatta yüzde 70 ila 80 büyüme getirdiğini, Deportivo Alaves sponsorluğunun bu başarılarına, İspanya başta olmak üzere Avrupa’dan ABD’ye, Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya her bölgede ivme katacağına inandıklarını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı