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Derya Can'dan dünya rekoru

16 Aralık 2016 Cuma 13:09
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Milli sporcu Derya Can, paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

Derya Can'dan dünya rekoru
ANTALYA (AA) - Dünya dalış rekortmeni Derya Can, Antalya'nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı.

Derya Can, şehitler için Antalya'nın Kaş ilçesinde rekor denemesi gerçekleştirdi. Can, Hidayet Koyu açıklarında, paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye 2 dakika 38 saniyede dalarak dünya rekoru kırdı. Önceki rekor 91 metre ile Şahika Ercümen'e aitti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Can, rekorun 4 yıl önce planlandığını kaydetti. Daha önce hamileliği ve ardından sağlık sorunları nedeniyle rekor denemesini ertelemek zorunda kaldığını anlatan Can, "Bugün Kaş'ın hava şartları müsaade etti ve hedeflediğimiz metreye inerek şehitlerimiz için rekor kırdık." diye konuştu. 

Türk halkının desteklerini de her zaman yanında hissettiğini dile getiren Derya Can, şunları söyledi:

"Bu zor günlerde ülkemizin böyle başarılara ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ben de ülkemin insanına böyle bir rekor verdiğim için çok mutluyum. Türk halkı kötü şeylerle değil, güzel başarılarla anılmalı. O yüzden hem milli sporcu hem de dünya rekortmeni olarak üzerime düşen görevi yaptığım için çok mutluyum."

Can, 2014 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden istediği yeni rekoru kırdığı için de ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.

Milli sporcu Derya Can, değişken ağırlık paletli dalında da hava durumuna göre yarın ya da 18 Aralık Pazar günü aynı yerde rekor denemesi yapacak. 


Anadolu Haber Ajansı
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