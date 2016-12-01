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DERBİNİN ANAHTARI İLK GOL

01 Aralık 2016 Perşembe 10:17
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 21 maçta ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi

DERBİNİN ANAHTARI İLK GOL
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü yarın yapılacak derbi öncesi iki takım arasında oynanan son 21 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi. Rekabette 19'u Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere son 21 randevuda öne geçen takım sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 15 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe 14, Beşiktaş 7 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 21 karşılaşmada Fenerbahçe 14, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti. Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 11'ini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise öne geçtikleri derbilerin 4'ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de puansız ayrıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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