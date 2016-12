DERBİ MAÇIN ARDINDAN

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek rakibine karşı sahasında kaybetmeme serisini 18 yıla çıkarması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie'nin birisi penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle kazandığı derbinin ardından Twitter'da "Türkiye trend topic" listesinde, "Tebrikler Fenerbahçem", "Van Persie", "Josef de Souza", "Sabri", "Volkan", "Cavanda", "Eren Derdiyok", "Alper Potuk", "Kadıköy", "Riekerink Bey", "Emenike" ve "Cüneyt" gibi konu başlıkları ilk 20 içerisinde yer buldu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in, Twitter'da saat 22.15'teki "İşte böyle her sene böyle 18" yazılı mesajı, 11 bin 600 kez paylaşıldı ve 15 bin 100 beğeni aldı.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetmeme serisinin 18 yıla çıkması da sosyal medyada esprilere konu oldu.

Fenerbahçe Kulübünün resmi Instagram hesabından yaptığı, "öğrenilmiş çaresizlik" mesajının yer aldığı paylaşımı, 68 bin beğeniyi geçti.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un resmi Instagram hesabından yaptığı "İşte böyle her sene böyle 18" yazılı paylaşımı 50 bini, Ozan Tufan'ın aynı paylaşımı ise 16 bini aşkın beğeni aldı.

Futbolculardan Josef de Souza'nın, "This is Kadıköy, This is Fenerbahçe" yazılı paylaşımıyla ilgili beğeniler de 16 bini aştı.

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Neustaedter, De Souza, Alper Potuk (Dk. 90+1 Salih Uçan), Volkan Şen (Dk. 85 Emenike), Sow, Van Persie (Dk. 85 Chahechouhe)

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğerci, De Jong, Sinan Gümüş (Dk. 46 Yasin Öztekin), Sneijder (Dk. 66 Podolski), Bruma, Eren Derdiyok (Dk. 71 Cavanda)

Goller: Dk. 45 ve Dk. 78 (Penaltıdan) Van Persie (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Sinan Gümüş, Dk. 29 Carole, Dk. 41 Tolga Ciğerci, Dk. 72 Cavanda, Dk. 73 De Jong, Dk. 76 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 24 Van Persie, Dk. 37 Skrtel (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 yendi.

47. dakikada Sow'un sağdan ortasında Sabri Sarıoğlu'nun uzaklaştıramadığı top, ceza sahası yayı içindeki Volkan Şen'de kaldı. Bu oyuncunun, düzelttikten sonra sert şutunda Sabri'ye çarpan top kornere çıktı.

48. dakikada sağdan Alper Potuk'un kullandığı kornerde altıpas gerisinde iyi yükselen De Souza kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Tolga Ciğerci, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vurduğu topu, üstten auta yolladı.

76. dakikada Tolga Ciğerci'nin geri pasında topu ayağından çıkarmakta geciken Serdar Aziz'e iki Fenerbahçeli futbolcu baskı yaptı. Bu oyunculardan De Souza, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kaparken, Serdar ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Van Persie, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluşturarak, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.