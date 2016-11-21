DERBİ MAÇIN ARDINDAN

tat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Neustaedter, De Souza, Alper Potuk (Dk. 90+1 Salih Uçan), Volkan Şen (Dk. 85 Emenike), Sow, Van Persie (Dk. 85 Chahechouhe)
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğerci, De Jong, Sinan Gümüş (Dk. 46 Yasin Öztekin), Sneijder (Dk. 66 Podolski), Bruma, Eren Derdiyok (Dk. 71 Cavanda)
Goller: Dk. 45 ve Dk. 78 (Penaltıdan) Van Persie (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 16 Sinan Gümüş, Dk. 29 Carole, Dk. 41 Tolga Ciğerci, Dk. 72 Cavanda, Dk. 73 De Jong, Dk. 76 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 24 Van Persie, Dk. 37 Skrtel (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 yendi.
47. dakikada Sow'un sağdan ortasında Sabri Sarıoğlu'nun uzaklaştıramadığı top, ceza sahası yayı içindeki Volkan Şen'de kaldı. Bu oyuncunun, düzelttikten sonra sert şutunda Sabri'ye çarpan top kornere çıktı.
48. dakikada sağdan Alper Potuk'un kullandığı kornerde altıpas gerisinde iyi yükselen De Souza kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
56. dakikada Tolga Ciğerci, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vurduğu topu, üstten auta yolladı.
76. dakikada Tolga Ciğerci'nin geri pasında topu ayağından çıkarmakta geciken Serdar Aziz'e iki Fenerbahçeli futbolcu baskı yaptı. Bu oyunculardan De Souza, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kaparken, Serdar ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Van Persie, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluşturarak, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.
Anadolu Haber Ajansı
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