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Denizlispor'un transfer yasağı

30 Haziran 2017 Cuma 12:02
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Kulüp Başkan Yardımcısı Atilla: "Yasağın kalkması sezonun ilk yarısı için zor. Karar artık FIFA'da. Daha bir aylık bir süre var ama olmayacak gibi adım atmak zorundayız"

Denizlispor'un transfer yasağı
DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulübe uygulanan transfer yasağının kaldırılmasının sezonun ilk yarısında çok düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını, takımın bir araya gelerek güzel bir atmosfer oluşturduğunu, kamp yeri olarak da Erzurum'un belirlendiğini ifade etti.

İç transferlerin bitmek üzere olduğunu, takım içinde sözleşmesi henüz yenilenmeyen tüm oyuncuların alternatifinin bulunduğunu dile getiren Atilla, "Cenk ile görüşülüyor, anlaşma yoldadır. Sankoh ile belli bir aşamaya geldik ama hala bizi yoruyor. Ama bitecek diye ümit ediyoruz." dedi.

FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağı cezasının kaldırılması için girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Atilla, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Yasağın kalkması sezonun ilk yarısı için zor. Karar artık FIFA'da. Daha bir aylık bir süre var ama olmayacak gibi adım atmak zorundayız. Yasak kalkarsa belki bir iki transfer daha yapabiliriz. Ama biz bütün planlarımızı yasak kalkmayacak gibi yapıp, devre arasında takviyelerimizi yapacağız."

Denizlispor'a, eski oyuncusu Daniel Dimov'un alacaklarından dolayı FIFA Disiplin Kurulu tarafından aralık ayında iki dönem transfer yasağı getirilmişti.


Anadolu Haber Ajansı
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