Dakar Rallisi'nde Peugeot Sport ve BFGoodrich zafere ulaştı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli cross-country rallisi olan Dakar Rallisi'nde podyum Peugeot Sport ve BFGoodrich’in oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 8 bin 786 kilometrelik parkur boyunca dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin tarafından üretilen BFGoodrich lastiklerinin sağladığı dayanıklılık sayesinde başarılı bir performans gösteren Peugeot Sport takımı Stéphane Peterhansel ve Jean-Paul Cottret zaferin sahibi oldu.

Paraguay'ın boğucu sıcağında gerçekleştirilen starttan sonra, yarışmacılar 5 bin kilometreye varan yüksekliklere tırmandı ve şiddetli sağanak altında zorlu etapları tamamladı. Yoğun yağmurlar sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle 6. ve 9. etaplar tamamen iptal edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Motor Sporları Direktörü Pascal Couasnon, Dakar Rallisi'nde bu yıl yaşanan zorlukların daha önce hiç olmadığı kadar fazla olduğunu belirterek, "Yarışlar zorlu koşullar için özel olarak tasarlanmış olan BFGoodrich lastiklerimizin performansını gözler önüne serebilmemize olanak sağladı." ifadesini kullandı.

BFGoodrich, 2017 Dakar Ralli'sinde yarışmacılara üç farklı türde lastik sağladı. Cross-country ralli otomobilleri için BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2 (37x12.5-17), dört çeker otomobiller için BFGoodrich All-Terrain T/A KDR (245/80R16) ve iki çeker kum otomobilleri için BFGoodrich Baja T/A KR2 (37/12.5-17) lastikler kullanıldı.

Anadolu Haber Ajansı