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Çolak'ın hareketinin cimnastik literatürüne geçmesi

05 Nisan 2017 Çarşamba 16:18
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- Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: - "İbrahim Çolak'ın halka aletinde adının geçmesi Uluslararası Cimnastik Federasyonundaki görevlerimin olduğu döneme denk gelmesi beni mutlu etti"

Çolak'ın hareketinin cimnastik literatürüne geçmesi
BOLU (AA) - Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcu İbrahim Çolak'ın cimnastik literatürüne geçen "Çolak" hareketine ilişkin, "Bu sporcumuzun halka aletinde adının geçmesi Uluslararası Cimnastik Federasyonundaki görevlerimin olduğu döneme denk gelmesi beni mutlu etti." dedi.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Çolak'ın şubatta düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda halka branşındaki hareketinin, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirildiğini hatırlattı.

Dünya cimnastik literatürüne "Arıcan" adıyla zorluk derecesi yüksek iki hareketi kazandıran Ferhat Arıcan'ın da geçtiğine dikkati çeken Çelen, "İki sporcumuzun da benim başkanlığım döneminde adının tescillenmesi oldukça önemli. Bir başkan olarak benim de bir harekette adımın olduğu bilinmekte. Bu hem ülkemiz hem de sporcumuz adına gurur verici bir durum." ifadelerini kullandı.




Anadolu Haber Ajansı
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