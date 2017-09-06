banner181

banner213
banner210
Ana SayfaSPOR

"CENK TOSUN, HIRVATİSTAN'I YIKTI"

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:43
Bu haber 522 kez okundu

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu

ZAGREB (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu.

Vecernji gazetesinin "Türkiye, Hırvatistan'ı şoke etti" başlıklı haberinde, bu sonucun ardından I Grubu'nda elemelerin sonuna kadar "dramatik" bir durum oluştuğu ifade edildi. Türkiye'nin Cenk Tosun'un golüyle Hırvatistan'ı "yıktığı" kaydedilen haberde, ev sahibi ekibin maç boyunca kontrolü elinde tutmak için elinden geleni yaptığı belirtildi.

Hırvatistan'ın "acı bir mağlubiyet"le evine döndüğünü aktaran gazete, gruptaki iki maçta da Türkiye'nin rakibine yenilmediğini hatırlattı.

"Cenk Tosun, Hırvatistan'ı yıktı" başlığını atan Nacioanal gazetesi, 1-0'lık mağlubiyetin ardından Hırvatistan'ın Dünya Kupası'na katılma şansını riske soktuğu yorumunu yaptı. Gazete, Cenk Tosun'un golünün Türkiye'ye "hayat verdiğini", Hırvatistan'ın işlerini ise zorlaştırdığını yazdı.

"Hırvatistan, Türkiye'de şoke oldu, Rusya gittikçe uzaklaşıyor." değerlendirmesinde bulunan Jutarnji gazetesi, kaleci Danijel Subasic'in "yetersiz" müdahalesinin golle sonuçlandığını ve Hırvatistan'ın Rusya vizesi için bir ay daha beklemek zorunda kaldığını kaydetti.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda dün akşam Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Türkiye, Cenk Tosun'un 75. dakikada kaydettiği golle Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.