Çaykur Rizespor'da çifte imza

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da takım kaptanları Leonard Kweuke ve Orhan Ovacıklı ile 5'er yıllık sözleşme yenilendi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni sözleşmelere imza atan Kweuke ile Orhan Ovacıklı, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor forması giymeye devam edecek.

İmza törenine katılan kulüp asbaşkanı Ömer Ofluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki futbolcuyla da yeni sözleşme için uzun süredir görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'da kaptanlık yapmanın önemine dikkati çeken Ofluoğlu, "Çaykur Rizespor'da kaptan olmak zor, kaptanlığı sürdürmek daha zor. Bizim için ikisi de çok değerli. Hocamızın raporu doğrultusunda sözleşme uzattık. Kweuke beş yıl daha bizimle birlikte olacak. Orhan ise Rize'nin evladı." dedi.

Teknik direktör Hikmet Karaman ise takımın önemli iki oyuncusunun sezon sonunu beklemeden sözleşme yenilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kweuke, kulübümüzün ve şehrin önemli sembollerinden biri. Hem fedakarlık yaptı hem de anlayışlı davrandı. Ciddi teklifler almasına rağmen Çaykur Rizespor'da kaldı. Orhan ise doğum gününde sözleşmesini uzatıyor. Herkese nasip olmaz. Kendisine hayırlı olsun."

Orhan Ovacıklı'nın boş mukaveleye imza attığına dikkati çeken Karaman, "Orhan, 'Sözleşmemi başkanımız doldursun.' dedi. Rize ile ömürlük sözleşmesi var. Orhan, çok değerli bir adam." şeklinde konuştu.

Karaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek diğer oyuncularla ilgili ise önümüzdeki günlerde planlı bir şekilde görüşmelerin devam edeceğini aktardı.

Hafta sonu Fenerbahçe ile yapacakları maça da değinen Karaman, "Kendi evimizde oynayacağız. Alkışlanan bir takım görüntüsü vermeliyiz. Çaykur Rizespor, her maça kazanmaya ve mücadele etmeye çıkar. Bir futbol takımı olarak hepimiz böyle gelişmeye çalışıyoruz. Hiçbir takıma karşı ayrı oyun anlayışımız yok. Üzerine koyan bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Futbolcuların görüşleri

Kweuke, Çaykur Rizespor'da kaldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Fazla söylenecek bir şey yok. Evde, Rize'de kaldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımla çalışmaya devam edeceğim. Gitmek gibi bir düşüncem olmadı. Burada kalacağıma inanıyordum." şeklinde görüş belirtti.

Dört sezondur formasını giydiği Çaykur Rizespor'da 5 yıl daha oynayacağını anlatan Kweuke, "Futboldan sonra projelerimiz var. Bunu başkanım ve hocamızla konuştuk. Bunu ilerleyen zamanlarda paylaşabiliriz. Burada olmak benim için çok değerli. Taraftarlarımızın bize desteğini biliyoruz. Takıma sahip çıksınlar." diye konuştu.

Orhan Ovacıklı ise yeşil-mavili kulübe 22 yaşında geldiğini hatırlatarak, "Rize'den ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Rize benim memleketim. Bu tesis, kulüp benim hayalimdi. Hocamız, yönetimimiz, taraftarlar beni burada görmek istedikleri sürece burada olacağım. Bu şehir, bu takım benim hayalim. Bu tesislerin önünden geçerken buranın hayallerini kuran futbolcuydum. Benim için sürenin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı