banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

Çaykur Rizespor'da çifte imza

23 Kasım 2016 Çarşamba 14:34
Bu haber 707 kez okundu

Yeşil-mavili ekibin takım kaptanları Kweuke ve Orhan Ovacıklı ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı

Çaykur Rizespor'da çifte imza
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da takım kaptanları Leonard Kweuke ve Orhan Ovacıklı ile 5'er yıllık sözleşme yenilendi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni sözleşmelere imza atan Kweuke ile Orhan Ovacıklı, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor forması giymeye devam edecek.

İmza törenine katılan kulüp asbaşkanı Ömer Ofluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki futbolcuyla da yeni sözleşme için uzun süredir görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'da kaptanlık yapmanın önemine dikkati çeken Ofluoğlu, "Çaykur Rizespor'da kaptan olmak zor, kaptanlığı sürdürmek daha zor. Bizim için ikisi de çok değerli. Hocamızın raporu doğrultusunda sözleşme uzattık. Kweuke beş yıl daha bizimle birlikte olacak. Orhan ise Rize'nin evladı." dedi.

Teknik direktör Hikmet Karaman ise takımın önemli iki oyuncusunun sezon sonunu beklemeden sözleşme yenilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kweuke, kulübümüzün ve şehrin önemli sembollerinden biri. Hem fedakarlık yaptı hem de anlayışlı davrandı. Ciddi teklifler almasına rağmen Çaykur Rizespor'da kaldı. Orhan ise doğum gününde sözleşmesini uzatıyor. Herkese nasip olmaz. Kendisine hayırlı olsun."

Orhan Ovacıklı'nın boş mukaveleye imza attığına dikkati çeken Karaman, "Orhan, 'Sözleşmemi başkanımız doldursun.' dedi. Rize ile ömürlük sözleşmesi var. Orhan, çok değerli bir adam." şeklinde konuştu.

Karaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek diğer oyuncularla ilgili ise önümüzdeki günlerde planlı bir şekilde görüşmelerin devam edeceğini aktardı.

Hafta sonu Fenerbahçe ile yapacakları maça da değinen Karaman, "Kendi evimizde oynayacağız. Alkışlanan bir takım görüntüsü vermeliyiz. Çaykur Rizespor, her maça kazanmaya ve mücadele etmeye çıkar. Bir futbol takımı olarak hepimiz böyle gelişmeye çalışıyoruz. Hiçbir takıma karşı ayrı oyun anlayışımız yok. Üzerine koyan bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



- Futbolcuların görüşleri



Kweuke, Çaykur Rizespor'da kaldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Fazla söylenecek bir şey yok. Evde, Rize'de kaldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımla çalışmaya devam edeceğim. Gitmek gibi bir düşüncem olmadı. Burada kalacağıma inanıyordum." şeklinde görüş belirtti.

Dört sezondur formasını giydiği Çaykur Rizespor'da 5 yıl daha oynayacağını anlatan Kweuke, "Futboldan sonra projelerimiz var. Bunu başkanım ve hocamızla konuştuk. Bunu ilerleyen zamanlarda paylaşabiliriz. Burada olmak benim için çok değerli. Taraftarlarımızın bize desteğini biliyoruz. Takıma sahip çıksınlar." diye konuştu.

Orhan Ovacıklı ise yeşil-mavili kulübe 22 yaşında geldiğini hatırlatarak, "Rize'den ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Rize benim memleketim. Bu tesis, kulüp benim hayalimdi. Hocamız, yönetimimiz, taraftarlar beni burada görmek istedikleri sürece burada olacağım. Bu şehir, bu takım benim hayalim. Bu tesislerin önünden geçerken buranın hayallerini kuran futbolcuydum. Benim için sürenin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.