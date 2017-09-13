Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fransız futbolcu Samir Nasri ile tartışma yaşadığı iddialarına açıklık getirdi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, antrenörlük ve futbolculuk hayatında her şeyi açık bir şekilde konuşmaktan yana olduğunu söyledi. Antalyaspor'da ilk defa antrenmanı basına kapattığını belirten Çalımbay, takıma zarar verilmeye, yanlış haberler yapılmaya başlandığında bazı şeylere izin vermeyeceğini ifade etti.

"Ben anlamıyorum nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Nasri sakat antrenmana çıkmıyor ancak 'antrenmana çıktı' diye yazıyorlar." diyen Çalımbay, "Nasri antrenmanda yok. Antrenmanda olmayan bir adamı 'antrenmana katıldı' şeklinde yazıp üzerine de yorum yapıyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman iyi niyet aradan gidiyor. Biz nasıl dürüstsek, işimize saygılıysak herkes işine saygılı olmalı. Nasri ile yaşanan konuda teknik direktör olarak gerekeni yaptım. Nasri belki yanlış anladı. Belki bizim ortamımızı, düzenimizi, hiçbir şeyimizi bilmiyordu. Orada bir uyarıydı bu. Bu uyarı aldı başını gitti ve antrenmanda olmayan arkadaşımızı antrenmanda diye gündeme getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Nasri oynasaydı 3-4 hafta yoktu"

Nasri'nin kasığında ödem olduğunu belirten Çalımbay, "Galatasaray maçında Nasri oynasaydı 3-4 hafta yoktu. Kendisi de oynamak istemedi. Doktor raporu da vardı ve oynamadı. Yani Nasri'yi 'antrenmanda çok hırslıydı' diye yazmışlar. Antrenmanda yoktu ki nasıl hırslı olsun. Kendisini iyi hissederse, oynayabilecek düzeyde olursa Kayserispor maçında oynayabilir." diye konuştu.

Menez'i teknik direktör olarak sadece Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları hazırlık maçında kısa süre gördüğünü anlatan Çalımbay, "Menez yine yok. Bir haftadır antrenmana çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında çok iyi oynadıklarını anlatan Rıza Çalımbay, fakat karşılaşmadaki üstünlüklerini skora yansıtamadıklarını kaydetti. Galatasaray'ın kendilerinden önce 3 güzel maç oynadığını ifade eden Çalımbay, Galatasaray'ın geçen haftaki maçta korner dahi kullanmadığının altını çizdi.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlatan kırmızı-beyazlı takımın çalıştırıcısı, dün yapılan antrenmanda Salih Dursun'un da bağlarının koptuğunu ve en az 6 ay sahalardan uzak olacağını kaydetti.

Sakat oyuncuların iyileşmesinin ardından ideal kadrolarını kuracaklarının altını çizen Çalımbay, "İnşallah hem futbol hem de sonuç olarak daha güzel şeyler yapacağız. Yavaş yavaş geçen seneki havayı yakalamaya çalışıyoruz. Yönetimin, taraftarın, teknik heyetin ve futbolcuların geçen yılki gibi düşünmesi gerekiyor." dedi.

- "Yönetim ile Eto'o'nun arasındaki bir problem"

Kendilerini sahanın dışında olayların üzdüğünü söyleyen Çalımbay, "Küçük olayların sahaya yansıması istediğimiz şeyler olabilir. Onlara da izin vermeyeceğiz. Eto'o'nun olayı saha dışında olmasına rağmen hiçbir zaman saha içine yansımadı. O işini iyi biliyor. Antrenmanda antrenmanı yapıyor, sahada da işini yapıyor. Yönetim ile Eto'o'nun arasındaki bir problem. Onu da en iyi şekilde çözeceklerine inanıyorum. Geçen sezon nasıl tek yürek olunduysa aynı şekilde tek yürek olursak kolay kolay zorluk yaşayacağımıza inanmıyorum." açıklamasında bulundu.

Anadolu Haber Ajansı