Buz hokeyinde Dünya Şampiyonası heyecanı

ANKARA (AA) - Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçları için İzlanda'ya gitti.

Milliler, Akureyri kasabasında 27 Şubat- 6 Mart'ta düzenlenecek şampiyonada, grupta İzlanda, İspanya, Yeni Zelanda, Meksika ve Romanya ile karşılaşacak.

Milli Takım Başantrenörü Çağrı Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve İzlanda'dan iyi sonuçlarla dönmek istediklerini söyledi. Son 2 senede dünya sıralamasında yükseldiklerini aktaran Karabulut, "38'den 33. sıraya çıktık. İki sene önce Hong Kong'da Dünya Şampiyonası 3. Klasman'da 1. olarak 2. klasmana çıktık. Geçen yıl klasmandaki yerimizi korumayı başardık." dedi.

İkinci klasmanda bugüne kadar hiç maç kazanamadıklarını belirten Karabulut, "Bu yıl 1-2, hatta 3 maç kazanarak madalya istiyoruz. Şampiyona sonunda grup birincileri 1. klasmana yükselecek, grup sonuncuları ise 3. klasmana düşecek. Rakiplerimiz arasında İspanya oldukça güçlü. Meksika güçlü çünkü kamplarını ABD'de yapıyor. Romanya ve Yeni Zelanda bize denk." ifadelerini kullandı.

Sporcuları Kadınlar Ligi'ndeki performanslarına göre Milli Takım'a davet ettiklerini vurgulayan Karabulut, şöyle devam etti:

"18 oyuncu 2 kalecimiz var. 3 yıldır takımı bayağı gençleştirdik. Yaş ortalaması 19 civarında, aslında gelecek 6 yılın takımını kurduk. Tecrübe eksiğimiz var ama yine de kazanıyoruz. Genç bir ekip ama takımıma güveniyorum. Altyapıya olan ilgi arttı ve oyuncu havuzu genişledi. Milli Takım'a girmek için büyük rekabet var. Bu da takıma olumlu yansıyor."

Bu yıl 6 buz pateni pistinin açılacağına dikkati çeken Karabulut, bunun, kış salon sporları için çok büyük bir yatırım olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti. Karabulut, maçların, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun internet sitesinden naklen izlenebileceğini sözlerine ekledi.

- Kaptan Refika: "Buz hokeyinin tarihini değiştirmiş bir takımız"

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Refika Yılmaz ise günde 5,5 saat çalışarak yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Takımda birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğunu kaydeden Refika, "Yaş ortalamamız oldukça düşük. Aramıza 3 yeni arkadaşımız geldi. 2 yıldır birbirimize alıştık, oyunumuzu biliyoruz. Dünya Şampiyonası'na yeni bir tarih yazmak için gidiyoruz çünkü takımları tanıyoruz." diye konuştu.

Takımın durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Refika, şöyle devam etti:

"Yaş ortalaması küçük ama dinamik ve hızlı oyunculardan oluşan bir takımız. İyi hazırlandık, motivasyonumuz çok iyi. Kaptan olarak arkadaşlara 3-4 günde bir, onları motive edici, yüzlerini güldüren sürprizler yapıyorum. Takım gerçekten çok mutlu, bu da sahaya yansıyor. İyi ve hızlı olan kazanacak. İlk 3'e oynayacağız."

Takım olarak seyirci desteği istediklerini vurgulayan milli sporcu, "Türkiye'nin arkamızda olmasını istiyoruz. Kadın A Milli Takımı olarak 2015'ten beri başarılara imza atıyoruz. Buz hokeyinin tarihini değiştirmiş bir takımız. Destek bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular ile Türkiye'nin TSİ maç programı, şöyle:

- Sporcular

Gamze Altıntaş, Didem Bağcı, Çağla Baktıroğlu, Kübra Dadaşoğlu, Başak Demirkol, Özge Dumlu, Nil Eryılmaz, Sema Güven, Betül Kahraman, Ceylin Karakuş, Şeymanur Kavaz, İrem Kırant, Şuheda Kutluca, Alara Lokbaş, Dilara Lokbaş, Betül Taygar, İkranur Yerlikaya, Refika Yılmaz, Selin Yılmaz, Fulya Yurt.

- Maç programı

27 Şubat Pazartesi:

16.00 Türkiye-Yeni Zelanda

28 Şubat Salı:

18.30 Romanya-Türkiye

2 Mart Perşembe:

23.00 İzlanda-Türkiye

3 Mart Cuma:

18.30 Türkiye-İspanya

5 Mart Pazar:

16.00 Meksika-Türkiye

Anadolu Haber Ajansı