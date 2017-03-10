"Büyükşehir Gaziantepspor maçı, final maçlarımızdan biri"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, yarın Büyükşehir Gaziantepspor ile oynayacakları karşılaşmanın final maçlarından biri olduğunu söyledi.

Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına, yarın sahalarında yapacakları Büyükşehir Gaziantepspor maçını değerlendirdi.

İki takım için de son derece önemli bir maç olacağına işaret eden Tutu, geçmişte yaşananların bir tarafa bırakılması gerektiğini vurguladı.

"Biz kavgamızı yeşil sahada vereceğiz." diyen Tutu, şöyle devam etti:

"Son iki haftadır kazanıyoruz. Geçmişte iyi maçlar oynadık ama sonuca yansıtamadık. Son dönemde iyi gidiyoruz. Büyükşehir Gaziantepspor maçı da sezon sonuna kadar oynayacağımız final maçlarından biri ancak rakip takım yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar talihsiz. Samsun, ligin birinci devresinde orada yaşadıklarımızın yaşanacağı bir şehir değil."

Hakem hatalarına değinen Tutu, "Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler açısından bir jenerasyon değişikliğine gidiyor. Yeni bir hakem nesli yetiştiriyor. Bu neslin başarıyı yakalayabilmesi için zamana ihtiyaç var. Hatalar olacaktır ancak kasıt olmasın. Öyle hatalar yapılıyor ki bazen hakemler de hatalarını kabul ediyor. Umarım yeni hakemler daha çok çalışır, daha az hata yaparlar, hatalarını görüp bir daha yapmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Samsunspor, yarın Büyükşehir Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Ahmet Burak Solakel katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Vedat Bora, Abdulkerim Bardakçı ve Famoussa Kone'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Samsunspor ile Büyükşehir Gaziantepspor arasındaki maç, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 13.00'te başlayacak.

Anadolu Haber Ajansı