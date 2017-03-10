banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

"Büyükşehir Gaziantepspor maçı, final maçlarımızdan biri"

10 Mart 2017 Cuma 17:52
Bu haber 469 kez okundu

Samsunspor Kulübü Başkanı Tutu: - "Geçmişte iyi maçlar oynadık ama sonuca yansıtamadık. Son dönemde iyi gidiyoruz"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, yarın Büyükşehir Gaziantepspor ile oynayacakları karşılaşmanın final maçlarından biri olduğunu söyledi. 

Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına, yarın sahalarında yapacakları Büyükşehir Gaziantepspor maçını değerlendirdi.

İki takım için de son derece önemli bir maç olacağına işaret eden Tutu, geçmişte yaşananların bir tarafa bırakılması gerektiğini vurguladı.

"Biz kavgamızı yeşil sahada vereceğiz." diyen Tutu, şöyle devam etti:

"Son iki haftadır kazanıyoruz. Geçmişte iyi maçlar oynadık ama sonuca yansıtamadık. Son dönemde iyi gidiyoruz. Büyükşehir Gaziantepspor maçı da sezon sonuna kadar oynayacağımız final maçlarından biri ancak rakip takım yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar talihsiz. Samsun, ligin birinci devresinde orada yaşadıklarımızın yaşanacağı bir şehir değil."

Hakem hatalarına değinen Tutu, "Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler açısından bir jenerasyon değişikliğine gidiyor. Yeni bir hakem nesli yetiştiriyor. Bu neslin başarıyı yakalayabilmesi için zamana ihtiyaç var. Hatalar olacaktır ancak kasıt olmasın. Öyle hatalar yapılıyor ki bazen hakemler de hatalarını kabul ediyor. Umarım yeni hakemler daha çok çalışır, daha az hata yaparlar, hatalarını görüp bir daha yapmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Samsunspor, yarın Büyükşehir Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Ahmet Burak Solakel katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Vedat Bora, Abdulkerim Bardakçı ve Famoussa Kone'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Samsunspor ile Büyükşehir Gaziantepspor arasındaki maç, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 13.00'te başlayacak.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.