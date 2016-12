Bursaspor'un derdi sakatlıklar

BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, takımda üst üste sakatlıklar yaşandığını belirterek, "Yıllardır bu kadar büyük sakatlık şokunu art arda yaşamamıştık. Bu bizim şanssızlığımız olsa gerek." dedi.

Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı ekipte son haftalarda birçok oyuncunun sakatlık sorunu yaşadığını, bu oyunculara Serdar Kurtuluş ile Şamil Çinaz'ın da eklendiğini söyledi.

Serdar Kurtuluş'un ciddi şekilde sakatlanmasının kendilerini derinden etkilediğini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Paçacı, şöyle konuştu:

"Bu sadece bize ait bir duygu değil. Tüm takımda bu üzüntü var. Tabii ki profesyonel hayat içinde bunlar oluyor. Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları sürerken bizler problemler yaşamaya devam ediyoruz. Bu sürede antrenmanları yarıda bırakan oyuncularımız vardı. Şimdi de Şamil Çinaz'ın, ayağına aldığı darbeler neticesinde eski sakatlığı nüksetti. Bir operasyon geçirecek. Şamil de bir süre takımla olamayacak."

Paçacı, statlardaki zeminlerin, oyuncular arasındaki temasların futbolcuların spor hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, "Yıllardır bu kadar büyük sakatlık şokunu art arda yaşamamıştık. Bu bizim şanssızlığımız olsa gerek. Tam işlerin düzene girdiğini düşündüğümüz zaman oyuncular ya milli takıma gittiklerinde ya antrenman esnasında, ya hazırlık maçında, ya da maç esnasında aldıkları darbeler neticesinde maalesef takımdan uzak kalıyor." ifadelerini kullandı.

Takımın iyi bir hava yakaladığı dönemde sakatlıklar yaşandığını aktaran Paçacı, şunları söyledi:

"Son günlerde yaşadığımız problemler nedeniyle neredeyse esame listesine yazacak oyuncu bulamayacağız. Dolayısıyla bu şanssızlığımızın son bulmasını istiyoruz. Yoksa takımdaşlık, birlikte hareket etme duygusu, birbirine olan inanç, bunlar hakikaten her takımda göremediğimiz, görülmeyen şeyler. Bursaspor'da bu konuda hakikaten çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Takım birbirine inanıyor, birbirini seviyor. Dolayısıyla o mücadele etme arzusu her zaman en üst düzeyde yaşanıyor. Taktik ve teknik açıdan da tabii ki felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla her hafta üzerine koyarak, daha iyi oynayarak sonuç almaya devam edeceğimizi düşünüyorum."

Paçacı, yarın sahalarında ligin güçlü ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile zorlu bir müsabaka oynayacaklarını ve taraftarların desteğiyle bu maçı kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade etti.

- Deplasman yasağının kaldırılması

Suat Paçacı, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 10 Aralık'ta saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Bursaspor müsabakasında yeşil-beyazlı taraftarların Vodafone Arena'ya alınması yönünde karara vardığını anımsattı.

"2020'ye doğru yol alıyoruz. Bu dönemde yasaklarla bazı şeyleri halledebilmek, bazı olayların önüne geçebilmek bugüne kadar pek mümkün görülmedi." diyen Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasaklar insanın doğasına aykırı. Dolayısıyla iki kulüp başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı toplantıları sırasında defalarca görüşmüşlerdi, artık bu işe bir son verelim diye. Netice itibarıyla Beşiktaş Kulübünün de arzusu doğrultusunda kurul böyle bir karar aldı. Genel müdürümüz Erhan Başoğlu da toplantıya katıldı. Oradan böyle bir karar çıktı. Bu güzel sevindirici bir şey. Umarız tatsızlık yaşanmaz. Sosyal medya üzerinden bu olayı bu karar nedeniyle manipüle edenlere pek fazla prim vermemeli. Bursaspor taraftarı bu konuda o kadar itidalli ki harika bir şey bu. Ben onları takdir ediyorum. Çünkü bu kararın sonrasında bazı kendini bilmezler dışarıdan bunu manipüle etmeye çalışıyorlar ama Bursa'da karşılığını bulamıyorlar. Dolayısıyla kimsenin canının yanmadığı, gerçekten tribünde olayların yaşanmadığı, güzelce bir saha içi mücadelesine tanık olmak beni de heyecanlandırıyor."

- "Bursaspor'un aslanlar gibi scout ekibi var"

Paçacı, ligin geride kalan 10 haftalık bölümünde Bursaspor'un iyi neticeler almasının ardından, oyuncularla ilgili asılsız transfer haberlerinin de yapıldığının altını çizdi.

İddiaların hepsine cevap vermeye kalktıklarında iş yapamayacaklarını, başta işlere yetişemeyeceklerini anlatan Paçacı, "Artık sosyal medyanın da hayatımızın bir parçası haline gelmesinden sonra temeli olmayan, doğrulanamayan, gerçekliği olmayan bu tip haberler servis ediliyor. Çok üzülerek söylüyorum, sosyal medyadaki bu gelişmeleri de doğrulatma gereği hissetmeden kullanan televizyon ve gazeteleri de ben buradan ayıplıyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.

Şu anda transferi düşünmediklerini dile getiren Paçacı, şunları kaydetti:

"Bursaspor'un aslanlar gibi bir scout ekibi var. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında temaslarını, oyuncu taramalarını sürdürüyor, bir portföy oluşturuyorlar. İhtiyaç olduğu anda açıp bakabileceğimiz, 'şu olsun, bu olsun' diyebileceğimiz oyuncu portföyümüz hazır."

Anadolu Haber Ajansı