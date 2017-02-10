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Brezilya ile Arjantin karşılaşacak

10 Şubat 2017 Cuma 12:48
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Güney Amerika'nın iki önemli ülkesi Brezilya ile Arjantin, 9 Haziran'da Avustralya'da dostluk maçı yapacak

Brezilya ile Arjantin karşılaşacak
ANKARA (AA) - Messili Arjantin ile Neymarlı Brezilya, 9 Haziran Cuma günü Avustralya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Avustralya Spor Bakanı John Eren tarafından yapılan açıklamada, Melbourne kentindeki MCG Stadı'nda Brezilya ile Arjantin arasında 9 Haziran'da dostluk maçı yapılacağı belirtildi.

Barcelona'nın iki yıldız futbolcusu Lionel Messi ile Neymar'ı karşı karşıya getirecek mücadeleye sahne olacak yaklaşık yüz bin kişilik stadın tamamen dolması bekleniyor.

İki takım arasında FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında geçen kasım ayında oynanan son mücadelede, Philippe Coutinho, Neymar ve Paulinho'nun golleriyle Brezilya, Arjantin'i 3-0 yenmişti.






Anadolu Haber Ajansı
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