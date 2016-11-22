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BOTAŞ, Girne Üniversitesi maçında galibiyet hedefliyor

22 Kasım 2016 Salı 13:59
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Başantrenör Yıldızoğlu: Ligde 4 maçta 1 galibiyetimiz var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Girne Üniversitesi karşılaşmasını kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

BOTAŞ, Girne Üniversitesi maçında galibiyet hedefliyor
ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, 26 Kasım Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Girne Üniversitesi maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yıldızoğlu, kulüp tesislerinde, oyuncusu Özge Kavurmacıoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları galibiyetle başladıklarını hatırlattı.

Ardından yaptıkları iki maçı uzatmalarda kaybettiklerini, geride kalan hafta da Galatasaray karşısında müsabakaya iyi başlamalarına rağmen önemli anlarda gerekli enerjiyi ortaya koyamadıkları için mağlup olduklarını belirten Yıldızoğlu, şöyle konuştu:

"Ligde 4 maçta 1 galibiyetimiz var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Girne Üniversitesi karşılaşmasını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin galibiyeti yok ama onlar da çok önemli transferler yaptı. Biri yıllardır ligimizde oynayan Cappie Pondexter, diğeri de geçen sene Orduspor'da forma giyen Tijana Krivacevic. Onlar da çok güçlendiler, bizim müsabakayı çıkış maçı olarak görüyorlar. İki takım için de çok önemli maç olacak. İnşallah oyuncularımız gereken fedakarlığı gösterecek ve bu maçı kazanacağız."

Ceyhun Yıldızoğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiremediklerini, çok sayıda oyuncunun milli takımlara gitmesi sebebiyle bu süreçte 6 basketbolcuyla antrenman yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.




Kavurmacıoğlu: "Girne Üniversitesi maçında farkımızı göreceksiniz"



BOTAŞ'ın oyuncularından Özge Kavurmacıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle başladıkları sezonda daha sonra beklemedikleri yenilgiler aldıklarını kaydetti.

Çok iyi çalıştıklarını aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Taraftarımızdan umutlarını yitirmemesini istiyorum. Her maç sonrası eksiklerimizi değerlendiriyoruz. Takım olarak yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Girne Üniversitesi maçı bizim için çok önemli. Bu maçta farkımızı göreceksiniz." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Haber Ajansı
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