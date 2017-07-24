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BOSNA HERSEK BASKETBOLUNA THY DESTEĞİ

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:36
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THY, Bosna Hersek'in en köklü basketbol kulüplerinden Bosna Royal ile sponsorluk anlaşması imzaladı

BOSNA HERSEK BASKETBOLUNA THY DESTEĞİ
SARAYBOSNA (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Bosna Hersek'in en köklü basketbol kulüplerinden Bosna Royal ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tarihinde Avrupa ve Yugoslavya şampiyonlukları bulunan Bosna Royal ile THY temsilcilerinin de katılımıyla başkent Saraybosna'daki bir otelde imza töreni düzenlendi.

Bosna Royal Direktörü Damir Krupalija, bugünün kulüp için olağanüstü bir gün olduğunu vurgulayarak, THY ile sponsorluk anlaşması imzalamalarının büyük bir adım olduğunu söyledi.

THY'nin sponsorluğu ile "rüzgarı arkalarına alacaklarını" kaydeden Krupalija, 7-8 sezon sonra yeniden döndükleri Avrupa sahnesinde ve ülke liginde başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade etti.

Bosna Royal Yönetim Kurulu Üyesi Enis Soskic de tarihinde önemli başarılar bulunan kulübün son yıllarda zor durumda olduğunu hatırlatarak, tüm zorlukların ardından "su yüzüne çıkmayı başardıklarını" kaydetti.

THY Bosna Hersek Pazarlama Sorumlusu Halit Levent Şirin ise iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkiler göz önüne alındığında Saraybosna'nın kendileri için hiçbir zaman herhangi bir destinasyon olmadığını belirterek, tam da bu nedenle bu coğrafyadaki basketbol kültürünü tekrar ayağa kaldırmak için harekete geçtiklerini aktardı.

Bosna Royal'in bu yıl FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğine dikkati çeken Şirin, sponsorluk anlaşmasının hayırlı olması ve Bosna Royal'i ait olduğu zirveye taşıması temennisinde bulundu.

THY Bosna Hersek Bölgesel Pazarlama Sorumlusu Jusuf Jamakosmanovic de bugünün iki taraf için de özel bir gün olduğunu ifade ederek, uzun bir zaman sonra yeniden Avrupa'da mücadele edecek Bosna Royal'i bu yolda THY'nin taşıyacak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bosna Royal, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda, eylül ayında Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımı ile karşılaşacak.


Anadolu Haber Ajansı
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