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"Bir sonraki organizasyonda altın madalya kazanacağım"

25 Temmuz 2017 Salı 13:22
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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda gümüş madalyanın sahibi olan milli karateci Mehmet Ali Sapmaz: "Yatışım kalkışım spor. Karate ise benim için bir disiplin sporu"

SAMSUN (AA) - CANSU DİKME - Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli karateci Mehmet Ali Sapmaz, bir sonraki organizasyon için altın madalya sözü verdi.

Mehmet Ali Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun kendisi için bir hayat felsefesi olduğunu söyledi.

Karatenin hayatının her anında bulunduğunu belirten ay-yıldızlı sporcu, "Yatışım kalkışım spor. Karate ise benim için bir disiplin sporu. Bir sonraki organizasyonda altın madalya kazanacağım." diye konuştu.

Mehmet Ali Sapmaz, erkekler 67 kilo kumite finalinde Rus Sergei Alexeevich Borovikin ile karşılaşmıştı. Milli sporcu, müsabakada 2-1 gerideyken ayağından sakatlanmıştı. On saniye boyunca yerden kalkamayan Mehmet Ali, hakemin kendisini diskalifiye etmesi sonucunda gümüş madalya ile yetinmek zorunda kalmıştı.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ikinci olan Mehmet Ali Sapmaz'ın bu ilk madalyası değil. Milli sporcu, 2013'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen aynı organizasyonda bireysel kumite ve takım katada yine gümüş madalya sevinci yaşamıştı.

Anadolu Haber Ajansı
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