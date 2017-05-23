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Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları

23 Mayıs 2017 Salı 14:48
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Siyah-beyazlı takımda Quaresma, Hutchinson ve Rhodolfo bireysel çalıştı

Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Demba Ba ve Ersan Gülüm katılmazken, Quaresma, Hutchinson ve Rhodolfo takımdan ayrı bireysel çalıştı. 

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 pas çalışması yapan siyah-beyazlılar daha sonra orta şut organizasyonları üzerinde durdu. Beşiktaşlı futbolcular son bölümde dört gruba ayrılarak yarım sahada çift kale maç yaptı. 

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Anadolu Haber Ajansı
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