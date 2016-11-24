BEŞİKTAŞ'IN TEK RAKİBİ REAL MADRİD

Beşiktaş, ligde 11, "Kupa 1"de 5 maç yaptı
Siyah-beyazlılar, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 11, doğrudan katılma hakkı elde ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maç yaptı. Oynadığı 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 9 galibiyet alıp, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 17 gol gördü. Süper Lig'de 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 23 gol atıp, 9 gol yerken, Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol kaydedip, 8 gole engel olamadı.
Real Madrid de yenilmiyor
Beşiktaş gibi iki kulvarda mağlup olmayan Real Madrid ise liginde 12, "Kupa 1"de ise 5 maça çıktı. İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayan eflatun-beyazlılar, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Real Madrid, üst tura çıkmayı garantiledi.
Beşiktaş 16 maçta da gol attı
Siyah-beyazlılar, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 16 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. En çok golü ligin ilk haftasında 4-1 biten Aytemiz Alanyaspor maçında kaydeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ve Napoli karşısında üçer gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçında da gol yerken, Süper Lig'de ise 11 maçın sadece 4'ünde kalesini gole kapadı.
Beşiktaş pes etmiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Portekiz temsilcisi Benfica karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-3 beraberliği sağlayan Beşiktaş, bu sezon iki kulvarda oynadığı 4 karşılaşmada son dakikalarda bulduğu gollerle puan ya da puanlar aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Benfica maçını son dakikalarda bulduğu gollerle berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Napoli karşılaşmasını da yine böyle kazandı. Deplasmanda 1-1 sona eren Benfica maçında 90+3. dakikada Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle 1 puanı kurtaran Beşiktaş, 3-2 kazandığı Napoli deplasmanında da Vincent Aboubakar'ın 86. dakikadaki golüyle 3 puana ulaştı. Son Benfica karşılaşmasında ilk yarıyı 3-0 geride kapayan ve ikinci devrede büyük bir geri dönüşe imza atan siyah-beyazlılar, beraberliği 89. dakikada yine Aboubakar'ın kaydettiği golle yakaladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de de Çaykur Rizespor maçını 90+3. dakikada Adriano'nun golüyle 1-0 kazandı.
Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi
Anadolu Haber Ajansı
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