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BEŞİKTAŞ'IN TEK RAKİBİ REAL MADRİD

24 Kasım 2016 Perşembe 12:36
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Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibiyle, bu sezon hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilmeyen iki takımdan biri oldu

BEŞİKTAŞ'IN TEK RAKİBİ REAL MADRİD
İSTANBUL (AA) - BÜLENT ASLAN - Beşiktaş, İspanya'nın Real Madrid takımıyla, 2016-2017 sezonunda hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilgi yüzü görmeyen iki ekipten biri oldu. Beşiktaş ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde (ön elemeler dahil) mücadele eden 80 takım içinde hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilmeyen iki ekip olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 17 maçtır iki kulvarda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.

Beşiktaş, ligde 11, "Kupa 1"de 5 maç yaptı
Siyah-beyazlılar, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 11, doğrudan katılma hakkı elde ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maç yaptı. Oynadığı 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 9 galibiyet alıp, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 17 gol gördü. Süper Lig'de 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 23 gol atıp, 9 gol yerken, Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol kaydedip, 8 gole engel olamadı.

Real Madrid de yenilmiyor
Beşiktaş gibi iki kulvarda mağlup olmayan Real Madrid ise liginde 12, "Kupa 1"de ise 5 maça çıktı. İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayan eflatun-beyazlılar, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Real Madrid, üst tura çıkmayı garantiledi.

Beşiktaş 16 maçta da gol attı
Siyah-beyazlılar, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 16 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. En çok golü ligin ilk haftasında 4-1 biten Aytemiz Alanyaspor maçında kaydeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ve Napoli karşısında üçer gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçında da gol yerken, Süper Lig'de ise 11 maçın sadece 4'ünde kalesini gole kapadı.

Beşiktaş pes etmiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Portekiz temsilcisi Benfica karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-3 beraberliği sağlayan Beşiktaş, bu sezon iki kulvarda oynadığı 4 karşılaşmada son dakikalarda bulduğu gollerle puan ya da puanlar aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Benfica maçını son dakikalarda bulduğu gollerle berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Napoli karşılaşmasını da yine böyle kazandı. Deplasmanda 1-1 sona eren Benfica maçında 90+3. dakikada Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle 1 puanı kurtaran Beşiktaş, 3-2 kazandığı Napoli deplasmanında da Vincent Aboubakar'ın 86. dakikadaki golüyle 3 puana ulaştı. Son Benfica karşılaşmasında ilk yarıyı 3-0 geride kapayan ve ikinci devrede büyük bir geri dönüşe imza atan siyah-beyazlılar, beraberliği 89. dakikada yine Aboubakar'ın kaydettiği golle yakaladı.  Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de de Çaykur Rizespor maçını 90+3. dakikada Adriano'nun golüyle 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 16 maçlık yenilmezlik serisi şöyle:

Spor Toto Süper Lig

 Maçlar Sonuç
 1- Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor 4-1 
 2- Atiker Konyaspor-Beşiktaş 2-2 
 3- Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3-1 
 4- Akhisar Belediyespor-Beşiktaş 0-2 
 5- Beşiktaş-Galatasaray 2-2 
 6- Çaykur Rizespor-Beşiktaş 0-1 
 7- Kayserispor-Beşiktaş 0-1 
 8- Beşiktaş-Antalyaspor 3-0 
 9- Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-1 
10- Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 
11- Adanaspor-Beşiktaş 1-2 
 

UEFA Şampiyonlar Ligi

            Maçlar Sonuç
 1- Benfica-Beşiktaş 1-1 
 2- Beşiktaş-Dinamo Kiev 1-1 
 3- Napoli-Beşiktaş 2-3 
 4- Beşiktaş-Napoli 1-1
 5- Beşiktaş-Benfica   3-3 


Anadolu Haber Ajansı
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