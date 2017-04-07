Bedenini taşıyan bileklerini kimse bükemiyor

Geçirdiği çocuk felci nedeniyle yaşamının ilk 10 yılında ellerinin üzerinde ilerlemek zorunda kalan Ahmet, engelini avantaja çevirdi. Vücudunun yükünü taşıyan ellerini daha da güçlendirmek için 7 yaşında bilek güreşi yapmaya karar veren Ahmet Bozdemir, spor sayesinde yaşama sarıldı.Hem spor sayesinde hem de geçirdiği ameliyatın ardından aksasa da ayakları üzerinde yürümeye başlayan 51 yaşındaki sporcu, katıldığı hemen tüm şampiyonalarda rakiplerinin bileklerini tek tek büküyor. Ahmet, şimdi bir yandan yeni sporcular yetiştirirken bir yandan da olimpiyat ve dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Ahmet Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken çocuk felci geçirdiğini, 10 yaşına kadar ellerinin üstünde yürümek zorunda kaldığını belirtti. Bileklerini daha da güçlendirmek için arayışa girdiğini, 7 yaşında kendi çabalarıyla bilek güreşini keşfettiğini anlatan milli sporcu, bu branşta 20'li yaşlarında müsabakalara katılmaya başladığını söyledi.

Katıldığı pek çok şampiyonadan başarılarla döndüğünü dile getiren Ahmet, "İlk Avrupa şampiyonluğumu 1999'da kazandım. Onun üstüne iki defa daha Avrupa şampiyonu oldum. Gaziantep tarihinde tüm branşlarda, üst üste Avrupa şampiyonu olan tek sporcuyum. Bizden sonra bilek güreşine rağbet olmaya başladı." dedi.

- Sporcular da yetiştiriyor

Türkiye'de de pek çok şampiyonaya katıldığını ve her gittiği yerden derecelerle döndüğünü aktaran Ahmet Bozdemir, şöyle devam etti:

"Şu an Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğünde antrenörlük yapıyorum. Hem engellileri hem sağlıklı sporcuları yetiştiriyorum. Antrenörlük bana yetmeyince yeniden sporcu olmaya karar verdim. En son Karabük'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Türkiye'de kazandığım birinciliklerin sayısını hatırlamıyorum. Milli takımda da yarışıyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Bunların yanında engelli araçlarının tamirini de yapıyorum."

- "Önemli olan zihindeki engelleri aşmak"

Ahmet Bozdemir, engellilerin evlerine kapanmaması, topluma faydalı olması gerektiğini vurgulayan, "Dünya şampiyonu rekortmen sporcularımız var. Belki ben de onlara örnek olmuşumdur. Değişik ülkeleri gördük. Engelli bireylerin dünyayı görmesinden daha güzel bir şey yok. Ufkunuz açılıyor, farklı insanlar görüyorsunuz. Ben engelimi sporla aştım." diye konuştu.

"İnsan isterse bütün engelleri aşar." diyen deneyimli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bedendeki engeli aşmak kolay. Önemli olan zihindeki engelleri aşabilmek. Mayıs ayında Avrupa şampiyonası var. Sonra Macaristan'da dünya şampiyonası var. 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olup, noktayı koymak istiyorum."

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Çocuk felci yüzünden 10 yaşına kadar ellerinin yardımıyla ilerleyebilen, bedenini taşıyan bileklerini güçlendirebilmek için de bilek güreşine yönelen milli sporcu Ahmet Bozdemir, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedefliyor.Anadolu Haber Ajansı