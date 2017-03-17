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Basketbol: THY Avrupa Ligi

17 Mart 2017 Cuma 10:59
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- Brose Bamberg: 78 - Fenerbahçe: 83

Basketbol: THY Avrupa Ligi
 Salon: Brose Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya)

Brose Bamberg: Zisis 15, Causeur 15, Miller 14, Radosevic 4, Melli, Nickolic, Theis 8, Lo 5, Veremeenko 5, McNeal 9, Heckmann 3

Fenerbahçe: Ali Muhammed 26, Bogdanovic, Kalinic 7, Vesely 9, Udoh 12, Melih Mahmutoğlu 5, Berk Uğurlu, Nunnaly 8, Datome 16, Bennett

1. Periyot: 21-24

Devre: 38-42

3. Periyot: 56-68

5 faulle çıkan: 39.24 Ali Muhammed (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımını 83-78 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 17. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 17. yenilgisini aldı ve play-off şansını kaybetti.

Maça Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı-lacivertliler Kalinic'in etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 16-12 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde hata yapmayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe, Nunnally'nin 3 sayılık basketiyle 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-36. Bu dakikadan sonra Miller'la etkili olan Alman temsilcisi farkı indirmesine rağmen Fenerbahçe, soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını ön plana çıkaran Fenerbahçe, 13-0'lık seriyle 25. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 38-55. Datome'nin üst üste basketleriyle 28. dakikada farkı 18'e (45-63) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-56 üstün girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 6'ya kadar düşürdü: 62-68. Ali Muhammed'in hücumdaki performansıyla tekrar toparlanan Fenerbahçe 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 62-76. Maçı bırakmayan Brose Bamberg 9-0'lık seriyle bitime 2 dakika kala farkı 5'e (71-76) çekti. Maçın sonunda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 83-78 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe'de 26 sayı kaydeden Ali Muhammed oldu. Alman temsilcisinde Zisis ve Causeur'in on beşer sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı. 

Öte yandan, Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, sakatlandı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Sırp yıldız, ilk çeyreğin sonunda oyundan çıktı ve kalan bölümde süre almadı.

Anadolu Haber Ajansı
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