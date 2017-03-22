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“Başarı hikayesi oluşturabileceğim bir kulüp istiyorum“

22 Mart 2017 Çarşamba 17:45
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- Teknik direktör Sağlam: - "Yeniden bu ülkede güzel başarıları ortaya çıkarabilecek ve yeni bir başarı hikayesi oluşturabileceğim bir kulüpte antrenörlük hayatımı devam ettirmek istiyorum"

'Başarı hikayesi oluşturabileceğim bir kulüp istiyorum'
ZONGULDAK (AA) - Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, son dönemlerde bazı kulüplerle adının anılmasıyla ilgili, "Yeniden bu ülkede güzel başarıları ortaya çıkarabilecek ve yeni bir başarı hikayesi oluşturabileceğim bir kulüpte antrenörlük hayatımı devam ettirmek istiyorum." dedi.

Sağlam, Ereğli ilçesindeki kardeşi Hasan Hüseyin Sağlam'a yaptığı ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kulüpten transfer teklifi aldığını ancak herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadığını söyledi.

"Şunu çok açık söylemek istiyorum, çeşitli takımlardan teklif aldım." diyen Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerimiz de oldu ama şu an itibarıyla herhangi bir takımla anlaşma olmadı. Bundan sonraki süreçte kendimi ifade edebileceğim, bunun yanında kendi futbol tecrübemizi, anlayışımızı ortaya koyup, Türk futboluna katkı sağlamak istiyorum. Yeniden bu ülkede güzel başarıları ortaya çıkarabilecek ve yeni bir başarı hikayesi oluşturabileceğim bir kulüpte antrenörlük hayatımı devam ettirmek istiyorum."

Sağlam, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in şampiyonluk için başa baş bir mücadele içerisinde olduğunu dile getirerek, diğer takımların son maçlardaki puan kayıplarıyla bu yarıştan biraz uzaklaştığını kaydetti.


- "Alt sıralarda kıyasıya mücadele var"
Ligi değerlendire Sağlam, "Alt sıralarda kıyasıya mücadele var. Adanaspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor'un alt taraftan çıkma mücadeleleri var. Yukarıda şampiyonluk mücadelesi, altta ligde kalma mücadelesi, ortadakilerin Avrupa mücadelesiyle çok çekişmeli bir dönem bizi bekliyor. Dileğimiz şu ki, bu mücadele içerisinde fair-play'den, dostluktan, barıştan, futbolun güzelliklerinden uzaklaşmadan, futbolun güzel tarafını ortaya koyarak, topluma yansıtarak, keyifli bir dönem geçirmek en büyük beklentimiz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya ile önemli bir karşılaşma oynayacağını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sonuçla güzel futbolla ülkemiz insanının moral motivasyona çok ihtiyacı olduğu bir dönemde hepimizin moralini yükseltecekler. Bize güzel bir galibiyet armağan edecekler. İnşallah güzel olacak."




Anadolu Haber Ajansı
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