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Bajic, Visca ve Vrsajevic'e milli davet

26 Mayıs 2017 Cuma 15:37
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2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Yunanistan ile karşılaşacak Bosna Hersek'in aday kadrosuna Atiker Konyaspor'dan Bajic, Medipol Başakşehir'den Visca ve Osmanlıspor'dan Vrsajevic de davet edildi

Bajic, Visca ve Vrsajevic'e milli davet
SARAYBOSNA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Yunanistan'ı konuk edecek Bosna Hersek'in aday kadrosuna Atiker Konyaspor'dan Riad Bajic, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Osmanlıspor'dan Avdija Vrsajevic de çağrıldı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmed Bazdarevic, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, 9 Haziran'da Yunanistan ile oynayacakları maçın 28 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Hollanda ekiplerinden Groningen'de forma giyen savunma oyuncusu Samir Memisevic ilk kez milli takıma davet edildi.

Bazdarevic, Yunanistan maçının önemine işaret edip sakatlanma ihtimallerini de göze alarak aday kadroyu geniş tuttuklarını dile getirdi.

Kadroya çağrılan bazı isimlerin çok formda olduğunu, bazılarının ise uzun zamandır kulüplerinde forma şansı bulamadığını söyleyen Bazdarevic, 1 Haziran'da yapacakları ilk antrenmanda futbolcuların son durumlarını görme şansı bulacağını belirtti.

Bazdarevic, rakipleri Yunanistan'ın Belçika ile oynadıkları maçta ne kadar güçlü bir takım olduklarını bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, "Akıllıca ve saldırgan bir oyunla lehimize bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum. İyi bir takım oyunu için yeterli kaliteye sahibiz." dedi.

Aday kadroya çağrılan isimler şöyle.

Kaleci: Asmir Begovic (Chelsea), İbrahim Sehic (Karabağ), Kenan Piric (Zrinjski)

Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ognjen Vranjes (AEK), Edin Cocalic (Mechelen), Toni Sunjic (Palermo), Ervin Zukanovic (Atalanta), Dario Dumic (NEC Nijmegen), Samir Memisevic (Groningen), Daniel Pavlovic (Sampdoria)

Orta saha: Senad Lulic (Lazio), Miralem Pjanic (Juventus), Sanjin Prcic (Rennes), Muhamed Besic (Everton), Gojko Cimirot (PAOK), Mato Jajalo (Palermo), Rade Krunic (Empoli), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor), Danijel Milicevic (Gent), Haris Medunjanin (Philadelphia Union), Miroslav Stevanovic (Zeljeznicar)

Forvet: Vedad Ibisevic (Hertha Berlin), Riad Bajic (Atiker Konyaspor), Armin Hodzic (Dinamo Zagreb), Kenan Kodro (Osasuna), Edin Dzeko (Roma).

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 13 puanlı Belçika ve 11 puanı bulunan Yunanistan'ın ardından 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Anadolu Haber Ajansı
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