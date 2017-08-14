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Babasının izinde madalyaları topluyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:26
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Eski boksör babası sayesinde boksa başlayan 14 yaşındaki Tayyar Türkoğlu, kategorisinde Türkiye'de elde ettiği çok sayıda derecenin yanı sıra Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Babasının izinde madalyaları topluyor
KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraşlı 14 yaşındaki milli boksör Tayyar Türkoğlu, Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

Eski boksör babası sayesinde başladığı bu sporda başarılı sonuçlar alan Tayyar Türkoğlu, üst minikler kategorisinde mayısta elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından geçen ay Romanya'da Avrupa Şampiyonası'nda 76 kiloda üçüncü oldu.    

Kahramanmaraş Boks İl Temsilcisi Bekir Türkoğlu'nun oğlu Tayyar, haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, disiplinli çalışarak babasının da desteğiyle Avrupa üçüncüsü olduğunu söyledi.

Hep daha iyiyi hedeflediğini aktaran Tayyar, "Babam boksördü. Kendisiyle daha önceleri antrenmanlara giderdim. Onun sayesinde boksa başladım. Babamın Türkiye dereceleri vardı. Ben de babamın izinden giderek önce Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra 76 kiloda Avrupa üçüncüsü oldum. 2024 Olimpiyatları'nda yer almak, şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu. 



- İl Müdürü Kabakcı: "Hedefimiz olimpiyatlara sporcu göndermek"



Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, boks branşında bekledikleri başarıyı, Tayyar Türkoğlu sayesinde yakaladıklarını söyledi.

Gençlere imkan verildiğinde büyük başarılara imza atacaklarını bir kez daha gördüklerini dile getiren Kabakcı, "Boksta antrenörlerimizin özverili çalışmalarıyla ileri noktalara doğru geliyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne boks branşında sporcu vermek istiyorduk, bunu da başardık. Hedefimiz 2024 Olimpiyatları'na sporcu göndermek. Kentte spor alanındaki çalışma sahalarının iyileştirilmesi sonucu birçok branşta başarı elde ettik." şeklinde konuştu.

Boks antrenörü Ömer Köse de Tayyar Türkoğlu'nun özverili çalışması sonucu Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 76 kiloda bronz madalya aldığını belirterek, bunun kolay olmadığını, yoğun çalışmalar neticesinde böyle bir başarının geldiğini kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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