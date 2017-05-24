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Babasının ağlamasına dayanamadı başarıyı yakaladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:32
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- 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar katada altın madalya kazanan Dilara Bozan, Düzce Belediye Başkanı Keleş'i makamında ziyaret etti

Babasının ağlamasına dayanamadı başarıyı yakaladı
 DÜZCE (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda kata branşında altın madalya kazanan Dilara Bozan, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.
Keleş, Bakü'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'ye kata branşında altın madalya kazandıran Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Dilara Bozan'ı makamında ağırladı. 

 Milli sporcunun katıldığı uluslararası turnuvalarda başarıdan başarıya koştuğunu ifade eden Keleş, "Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Dilara Bozan altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartmıştır. Kendisiyle gurur duyuyoruz, gerçekten çok muhteşem bir sporcu. Karatede hem ülkemizi hem de Düzce'yi başarıyla temsil ediyor. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.  
Bir alanda elde edilen başarı kadar bunun sürekliliğinin de önemli olduğuna işaret eden Keleş, Dilara'nın aldığı madalya ve ödüllerle bunu da yakaladığını söyledi.

- Baba ısrarıyla gelen başarı  
Milli sporcu Dilara da verdiği destekten ötürü Mehmet Keleş'e teşekkür etti. 

Karatede geldiği noktada babasının emeğinin büyük olduğunu anlatan Dilara Bozan, "Daha önce birçok kere karateyi bırakmak istedim. Bu düşünceyle babamla konuşunca koskoca adam karşımda ağladı, 'O kadar emek verdim, bırakma.' dedi. O günden sonra gerçekten benim talihim döndü." ifadelerini kullandı.  

Ziyarette milli oyuncunun antrenörü ve Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak da hazır bulundu. 

Anadolu Haber Ajansı
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