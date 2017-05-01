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AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM

01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:34
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- Bundesliga'da Bayern Münih, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Premier Lig'de Chelsea, La Liga'da Barcelona, Serie A'da Juventus ve Ligue 1'de Monaco liderliğini sürdürdü

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM
ANKARA (AA) - Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti. 

Bundesliga'da Bayern Münih, en yakın takipçisi RB Leipzig'in puan kaybetmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Monaco, zirvedeki yerini korudu.



- Premier Lig



Lider Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Everton'ı 3-0 mağlup etti. Zirvenin 4 puan uzağındaki Tottenham da ağırladığı Arsenal'i 2-0 yenerek haftayı kayıpsız geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester kenti kulüpleri, birer puana razı oldu. Manchester City, Middlesbrough ile 2-2, Manchester United ise Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.

Watford-Liverpool mücadelesiyle sona erecek ligin 35. haftasında Chelsea, maç eksiğine rağmen 81 puanla zirvedeki yerini korudu. Chelsea'yi birer maç eksiği bulunan takımlardan 77 puanlı Tottenham, 66'şar puanlı Liverpool ve Manchester City, 65 puanlı Manchester United izledi.



- La Liga



Geçen hafta El Clasico'yu kazanarak, maç eksiği bulunan Real Madrid'in önünde liderlik koltuğuna oturan Barcelona, La Liga'nın 35. haftasında Espanyol deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Real Madrid ise seyircisi önünde oynadığı Valencia karşılaşmasını, Marcelo'nun 86. dakikadaki golüyle 2-1 kazandı.

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Atletico Madrid de Las Palmas'ı deplasmanda 5-0 yendi.

Puanını 81'e çıkaran Barcelona, averajla maç eksiği olan Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürdü. İki ekibi 71 puanla Atletico Madrid ve 68 puanla Sevilla takip etti.



- Bundesliga



Bundesliga'nın 31. haftasında, konuk olduğu Wolfsburg'u 6-0 mağlup eden Bayern Münih, en yakın takipçisi RB Leipzig'in Ingolstadt ile golsüz berabere kalması sonucu şampiyonluğunu ilan etti.

Bavyera ekibi, 5'i art arda olmak üzere Bundesliga'daki 27. şampiyonluğuna uzandı.

RB Leipzig gibi sezonun sürpriz takımlarından Hoffenheim, ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi ve 29 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi için mücadele etmeyi garantiledi.

Bitime 3 hafta kala 73 puan toplayan Bayern Münih'i, 10 puan geriden Leipzig, 58 puanla Hoffenheim ve 57 puanla Borussia Dortmund izliyor.



- Serie A



Lider Juventus, deplasmanda oynadığı Atalanta mücadelesinden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fakat en yakın takipçisi Roma'nın Lazio'ya 3-1 kaybetmesiyle puan farkı 9'a çıktı.

Napoli ise deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti.

Ligde 34. haftanın sonunda 84 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 9, Napoli'nin 10 puan önünde bulunuyor.



- Ligue 1



Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi vermesinin yanı sıra Avrupa'da da yoluna devam eden Monaco, sahasında Toulouse'su 3-1 yendi.

Şampiyonluk için Monaco ile çekişen Paris Saint-Germain (PSG), Nice deplasmanında 3-1 yenilerek ligin bitimine 3 hafta kala önemli puanlar kaybetti.

Ligue 1'in 35. haftası sonunda Monaco, maç eksiğine rağmen 83 puanla zirvede yer aldı. Monaco'yu, 80 puanla PSG ve 77 puanla Nice takip ediyor.

Anadolu Haber Ajansı
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