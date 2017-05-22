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AVCI-GÜCENMEZ ikilisi Bulgaristan’da Zirvede

22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:36
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Peugeot Türkiye, 2016 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın birincileri olan Yağız Avcı ve Bahadır Gücenmez ikilisine 2017 sezonu boyunca destek vermeye devam ediyor. 2017 Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na puan veren ve aynı zamanda 2017 Türkiye Ralli Şampiyonasının ikinci yarışı olan Bulgaristan Rallisi, Peugeot 208 T16 R5 ile Peugeot Türkiye ve Red Bull desteğinde yarışan Neo Motorspor ekibi Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez'in birinciliği ile sonuçlandı.

AVCI-GÜCENMEZ ikilisi Bulgaristan'da Zirvede
2 gün boyunca kalabalık bir seyirci kitlesi önünde gerçekleştirilen rallinin ilk özel etabında ele geçirdiği liderliği son etaba kadar korumayı başaran ve 1 dakika 18 saniye farkla yarışı kazanmayı başaran Avcı-Güvenmez ekibi, Türkiye Ralli Şampiyonası’na kazandıkları puanların haricinde Balkan Ralli Kupası’nda da ilk sıraya yerleşti.

Neo Motorspor adına Peugeot Türkiye desteğinde yarışan bir diğer ekip Ferhat Tanrıbilir-Kutay Ertuğrul da zorlu ralliyi başarıyla tamamlayarak Türkiye Ralli Şampiyonası iki çeker ve sınıf 4 klasmanları için değerli puanlar kazandı.
2017 Türkiye Ralli Şampiyonası, 30 Haziran-02 Temmuz tarihlerinde ESOK tarafından Çanakkale'de düzenlenecek olan Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na ve Bulgaristan Ralli Şampiyonası'na da puan veren Troia Rally ile devam edecek.

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