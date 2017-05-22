AVCI-GÜCENMEZ ikilisi Bulgaristan’da Zirvede

2 gün boyunca kalabalık bir seyirci kitlesi önünde gerçekleştirilen rallinin ilk özel etabında ele geçirdiği liderliği son etaba kadar korumayı başaran ve 1 dakika 18 saniye farkla yarışı kazanmayı başaran Avcı-Güvenmez ekibi, Türkiye Ralli Şampiyonası’na kazandıkları puanların haricinde Balkan Ralli Kupası’nda da ilk sıraya yerleşti.

Neo Motorspor adına Peugeot Türkiye desteğinde yarışan bir diğer ekip Ferhat Tanrıbilir-Kutay Ertuğrul da zorlu ralliyi başarıyla tamamlayarak Türkiye Ralli Şampiyonası iki çeker ve sınıf 4 klasmanları için değerli puanlar kazandı.

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası, 30 Haziran-02 Temmuz tarihlerinde ESOK tarafından Çanakkale'de düzenlenecek olan Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na ve Bulgaristan Ralli Şampiyonası'na da puan veren Troia Rally ile devam edecek.