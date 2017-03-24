Attıkları tweet hayallerine kavuşturdu

Bakan Kılıç, tekerlekli sandalye için kendisine Twitter üzerinden mesaj atan Kocaeli Engelliler Yıldız Spor Takımı'nın basketbolcusu Ayhan Okur'un hayaline kavuşmasını sağladı. Kılıç, Ayhan Okur ve takımına 3 tekerlekli sandalye hediye etti.

Derince Spor Salonu'nda düzenlenen teslim programında, AA muhabirine açıklamada bulunan Ayhan Okur, basketbola bir yıl önce başladığını, kulübün maddi imkanlarının iyi olmaması nedeniyle "derme çatma" sandalyeleri bulunduğunu söyledi.

Eski sandalyeleriyle istedikleri performansı sergileyemediklerini anlatan Ayhan, "Sponsor aradık, maliyeti de yüksek olduğu için sosyal medya yoluyla sesimizi duyurmaya karar verdik. Ablam güzel bir tweet hazırladı, bunu paylaştık. Tweetimiz, Bakanımıza kadar ulaştı. Hemen ertesi gün beni aradılar. Böyle bir şey tahmin etmiyordum. Kısa sürede sesimizin duyulup bizim isteğimize göre bir değil, 3 tane sandalye verilmesi bizi çok mutlu etti." şeklinde görüş belirtti.

Ayhan Okur, sandalyelerin vücut ölçülerine göre yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Daha önce farklı sporculardan kalan sandalyeler vardı. Bel ölçüleri tutmayan, kırılmış olanlar vardı. Bunlarla oynamak sıkıntı veriyordu, oynayamıyorduk. Bunlar tam bizim ölçülerimize göre yapıldı, sahada gidişi bile farklı ve hızlı. Basit diyebileceğimiz bir tweet attık, hiç tahmin etmediğimiz, belki de bizim kulübün alamayacağı ya da rüyamızda görebileceğimiz sandalye şu an yanımızda. Çok mutluyuz. Bakanımıza, sandalyeler ve gönderdiği asansörlü otobüsler için çok teşekkür ediyorum."

- Çintimar: "Bakanımıza teşekkür ederiz"

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Ayhan Okur'un attığı tweet sonrasında Bakan Kılıç'ın talimatıyla gönderilen tekerlekli sandalyeleri takıma teslim ettiklerini aktardı.

Bakanlığın her zaman kulüplerin yanında olduğunu aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ederiz. Takımımız 4 yıl önce kuruldu. Şu anda kendi ayakları üzerinde durarak yoluna devam ediyor. Her zaman onların yanındayız ve destekçileriyiz. Sadece tekerlekli sandalyeyle değil, Bakanımızın projesi olan ve Türkiye'deki yaklaşık 30 kente gönderilen engelli otobüsümüzle de arkadaşlarımız artık deplasmanlarına, antrenmanlarına rahatlıkla gidip gelebiliyor."

Tekerlekli sandalyeleri kulübe teslim etmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Çintimar, takımın bulunduğu Bölgesel Lig B Grubu'ndan üst liglere çıkacağına inandığını dile getirdi.

- Yıldız: "Bu sandalyelerin performansı çok iyi"

Kocaeli Engelliler Yıldız Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yıldız, bazı eksikleri bulunması dolayısıyla Bakan Kılıç'tan destek istediklerini belirterek, "Sağ olsunlar 3 tane sporcu tekerlekli sandalyesi yardımında bulundular. Takımım adına Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu sene Bölgesel Lig B Grubu'nda play-off'ları geçip 2. Lig'e yükselmek. Ondan sonra da 1. Lig'e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcu tekerlekli sandalyesi fiyatlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu sandalyelerin performansı çok iyi. Önümüzdeki maçlarda kullanacağız, farkını da gösterecektir. Artık bunların Türkiye'de üretilip maliyetinin aşağıya çekilmesi de bizler için iyi oldu. Bakanlığın bu sandalyelerin üretimini yapanlara destek vermesi bizim için önemli." diye konuştu.

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Bedensel engelli basketbolcu Ayhan Okur, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç sayesinde sporcular için üretilen tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.Anadolu Haber Ajansı