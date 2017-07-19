Arnavutluk'ta Panucci dönemi

TİRAN (AA) - Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü İtalyan Christian Panucci oldu.

Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka, başkent Tiran'da düzenlendiği basın toplantısında, geçen ay teknik direktörlük görevinden istifa eden Gianni De Biasi'nin yerine Panucci'nin getirildiğini açıkladı. Panucci ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Duka, federasyon olarak iyi bir karar aldıklarını belirterek, teknik direktörlük için dünya futbolunun en büyük isimlerinden birini seçtiklerini ifade etti.

Futbolculuk kariyeri boyunca Milan, Inter, Real Madrid, Chelsea, Monaco ve Roma gibi takımların formasını giyen 44 yaşındaki Panucci, Arnavutluk Milli Takımı'nı çalıştıracak olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kendisine güvendikleri için federasyon yetkililerine teşekkür eden Panucci, Arnavutluk gibi futbolda ilerleme kaydeden bir ülkenin milli takımını çalıştırmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Arnavutluk, on altışar puana sahip İspanya ve İtalya'nın ardından 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Arnavutluk, De Biasi yönetimindeki son maçında deplasmanda İsrail'i 3-0 mağlup etmişti.

Panucci, Arnavutluk'un başındaki ilk sınavına 2 Eylül'de Liechtenstein'a karşı çıkacak.

Anadolu Haber Ajansı