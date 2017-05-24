Arda Turan'ın Barcelona'da "dolabını topladığı" iddiası

MADRİD (AA) - İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Barcelona'yı yakından takip eden Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivo, "Çok Gizli" başlığıyla verdiği haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Camp Nou'daki dolabını topladığını yazdı.

Arda Turan'ın bu hareketinin, "gelecek sezon Barcelona'da devam etmeyeceğinin bir işareti olduğunu" savunan Katalan gazetesi, Barcelona Kulübü'nün de Türk futbolcuyu gözden çıkardığını iddia etti.

El Mundo Deportivo, Arda Turan'ın Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olmasında etkili olan teknik direktör Luis Enrique'nin 27 Mayıs'ta Alaves ile oynanacak İspanya Kral Kupası finalinin ardından görevini bırakacak olmasıyla Türk futbolcunun kulüpteki desteğinin biteceğini savundu.

Barcelona'da 26 Nisan'dan bu yana forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere'den Arsenal, İtalya'dan Inter ile Çin ve Türkiye'den transfer teklifi aldığı ileri sürüldü.

Katalan ekibinde bu sezon 14'ü ilk 11'de olmak üzere La Liga'da toplam 18 maçta forma giyen Arda, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Anadolu Haber Ajansı