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ARDA TURAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, bugün düzenlenen imza töreniyle kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

ARDA TURAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, bugün düzenlenen imza töreniyle kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:24
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ARDA TURAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir’de beklenen imzalar atıldı. Turuncu-lacivertlilerin Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Turan için bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda imza töreni gerçekleşti. Törene Arda Turan’ın yanı sıra Başkan Göksel Gümüşdağ, Evershine Group Holding Kurucu Ortağı Ngai Hung Chiu, Makro Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Medipol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özer Koca katıldı.

İmza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri Barcelona'dan dünyanın ne iyi oyuncularından birini transfer ediyoruz. Başakşehir sadece futbol kulübü değil bir şerket ve hedefleri var. Arda'nın azmi ve arzusu bizi bu transfer konusunda motive etti. Biz bir şirketiz ve şirket statüsüyle yönetiyoruz. Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Transfer için opsiyon ilk bizde. Barcelona'ya hiç ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki yıl satıldığı taktirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığı taktirde yüzde 25 bize ödemek durumundalar. 41 milyon euroluk bir bonservis bedeli yatırımı yapılmışken Barcelona'ya hiç bir bedel ödemiyoruz. Şampiyon olursak 300 bin euro ödeme yapılacak" dedi. 

Şampiyonluk vizyonumuzun bir parçası diyen Göksel Gümüşdağ, "Geçen yıl Türkiye'de en çok kazanan ikinci kulüp olduk. UEFA ve transferlerden 35 buçuk milyon euro gelirimiz oldu. Başarılıyı alkışlamak lazım. Başarıya yatırım yapıyoruz biz. Belediyeyle hiç bir bağlantımız yok. Bizim başarımız çok hızlı aksiyon alabiliyor olmamız" dedi. 

Arda Turan, "Başakşehir ailesine toplu bir teşekkürle başlamak istiyorum. Hayalime, istediğim şampiyonluk arzusuna, Avrupa başarılarına ışık tuttukları için teşekkür ediyorum. Atletico Madrid'e giderkenki günlerimizi hatırlatıyor bana bu imza. İnşallah beraber düşündüğümüz hedeflere ulaşacağız" dedi. 

"TÜRKİYE'YE DÖNERSEM GALATASARAY'DAN BAŞKA KULÜPTE OYNAMAM" SÖZÜ

İspanya'ya gittikten sonra "Türkiye'ye dönersem Galatasaray'dan başka kulüpte oynamam" sözü sorulan Arda, "Kulübüm bana kucağını açarsa diye başlayan bir cümleydi o" yanıtını verdi. Fatih Terim'in dün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Arda, "Benim kimseyle sorunum yok ben de herkese başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. Makro Şirketler Grubu Başkanı Ercan Uyan, "Arda Turan'ı Başakşehir'de görmenin hem ülkemiz hem bizim adımıza keyifli olacağını düşündük. sponsor olarak bu transfer içinde olmaktan son derece mutluyuz" dedi. 

Basın Bülteni

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirArda Turan
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