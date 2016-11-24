Antalyaspor, Adanaspor'a odaklandı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönüyorsak, bunun öneminin daha da artması için Adanaspor maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor deplasmanında çok zorlu bir maç oynadıklarını ve iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çok iyi bir takım ve çok iyi bir taraftara karşı oynadıklarını dile getiren Çalımbay, "Maçta belli bir kısımdan sonra büyük bir baskı yememize rağmen mükemmel bir şekilde mücadele ettik. İyi bir galibiyetle döndük. Bizim açımızdan çok daha iyi olabilirdi. Biraz ofansif anlamda çoğalabilseydik daha iyi bir skorla dönebilirdik." diye konuştu.

Puan cetvelinde bulundukları konum itibarıyla galibiyetin kendileri için mükemmel olduğunun altını çizen Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Adanaspor maçının Trabzonspor maçından çok daha önemli olduğunu bildirdi.

Adanaspor maçını kendi taraftarları önünde çok iyi bir şekilde bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar gösterdiğimiz mücadelenin, oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gereken bir maç. Oyun disiplininden hiç kopmamamız gereken bir maç. Mutlaka bütün oyuncularımızın kapasitesinin en üst seviyeye çıkması gereken bir maç oynayacağız. Bunun farkındayız, arkadaşlarımız da farkındalar. Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönüyorsak, bunun öneminin daha da artması için Adanaspor maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Camia ve bizim için final gibi bir maça çıkacağız. Onun için de buradaki en önemli şey taraftar. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Bu maçta da onların bizimle beraber olacağına ve sonuna kadar bizi destekleyeceğine inanıyorum. Eğer biz çok iyi şeyler yapacaksak, buradaki en önemli parçalardan bir tanesi taraftardır. İnşallah onlarla beraber mutlu, güzel günler yaşayacağız."

- Eto'o'nun durumu

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun sakatlık durumuyla ilgili soru üzerine, oyuncunun bugün yurt dışından Antalya'ya döneceğini söyledi.

Eto'o'nun tedavisi boyunca yaptığı bütün antrenmanlardan haberleri olduğunu ifade eden Çalımbay, "Burada da bir MR çektirecek. Onu kadroya alıp almayacağımıza, onunla konuşmamıza ve durumundan sonra karar vereceğiz. Ama Eto'o bugün geliyor, yarınki antrenmana çıkacak. Konuşacağız, ona göre kadroya alırız ya da almayız. Eğer ki yetersizse tekrar tedavisine devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Antalyaspor'un 3 maç üst üste galip gelmesinin takımda kazanma alışkanlığının başladığı anlamına gelip gelmediği yönündeki soru üzerine, bunun kendilerini havaya sokmaması gerektiğini belirtti.

Ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Herkes bir ay önceki durumu aklına getirsin. Bir ay önce burada herkes farklı şeyler düşünüyordu, sıkıntılı ve stresliydi. Şimdi bir yola çıktık. Daha yolun başındayız. Daha hiçbir şey yapmadık. Daha çok puanlara ihtiyacımız var. Böyle maçları çok oynamamız gerekiyor. Üç maç kazanmakla her şey bitmiyor. Lig daha çok uzun. Çok kritik maçlar var. İki galibiyet alan yukarı çıkıyor, iki mağlubiyet alan aşağı iniyor. Onun için bizim bir kere işi çok sıkı tutmamız gerekiyor. Daha yapacağımız çok şey var. Oynayacağımız çok kritik 5 final maçı var. Devreye kadar çok iyi gitmemiz, iyi puanlar almamız gerekiyor. Devre arasında hem çalışarak hem de yapacağımız transferlerle çok iyi yere geleceğiz."

- "Beşiktaş taraftarı muhteşemdi"

Beşiktaş'ın dün sahasında Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçına da değinen Çalımbay, bu müsabakadaki en önemli şeyin taraftarlar olduğunu vurguladı.

Çalımbay, maçta Beşiktaş'a muhteşem bir taraftar desteğinin olduğunu vurgulayarak, "Aynısını biz Antalyaspor taraftarından bekliyoruz. Antalyaspor olarak bunu yapabilecek taraftara sahibiz. Bu zor günleri aşacaksak, onların desteği ile aşacağız. Trabzon deplasmanında da az da olsa bir taraftarımız vardı. Verdikleri destek de süperdi. Onları orada görmek bütün takımı sevindiriyor." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı