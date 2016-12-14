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Altınordulu minik futbolculara Xavi sürprizi

14 Aralık 2016 Çarşamba 13:24
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"TRI Series Cup" için Katar'da bulunan Altınordu 11 ve 12 yaş altı takımı futbolcuları Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Xavi Hernandez ile tanıştı

Altınordulu minik futbolculara Xavi sürprizi
İZMİR (AA) - "TRI Series Cup" için Katar'da bulunan Altınordu 11 ve 12 yaş altı takımı futbolcularının İspanyol futbolcu Xavi Hernandez ile tanıştığı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Xavi'nin Altınordu'nun kamp yaptığı Doha'daki Torch Otel'e geldiği belirtildi. Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Xavi'nin Altınordu Sportif Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk aracılığıyla çocuklarla sohbet ettiği, yıldız futbolcunun sempatik tavırlarıyla çocuklara sıcak davrandığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Altınordu Sportif Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk, alt yaş grupları için uluslararası turnuvaların çok önemli olduğunu belirtti. "TRI Series Cup"ta 11 ve 12 yaş altı takımlarıyla yer aldıklarını bildiren Göktürk, "Çocuklarımız, daha önce yine Katar’da Real Madrid efsanesi Raul ile tanışmışlardı. Küçük bir futbolcunun televizyonda maçlarını seyrettiği ve örnek aldığı futbolcularla bir araya gelmesi gelişimleri açısından büyük fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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