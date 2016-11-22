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Adanaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

22 Kasım 2016 Salı 14:13
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Turuncu-beyazlıların antrenmanını, kulüp başkanı Akgül de izledi

Adanaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, teknik direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde, Gençlik Stadı'nda antrenman yaptı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların dar alanda pas çalışmasıyla sürdü. Hücum varyasyonları ve dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, orta ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmana, sakatlığı süren kaleci Goran Karacic dışında tüm futbolcular katıldı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Bayram Akgül de takip etti.

Akdeniz ekibi, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Anadolu Haber Ajansı
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