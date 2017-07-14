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Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları

14 Temmuz 2017 Cuma 13:38
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Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıklarıTeknik direktör Bulak: "Çok oyuncuya ve zamana ihtiyaç var. Bu bakımdan her geçen gün değil geçen saat dahi aleyhimize çalışıyor"

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları
BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Giray Bulak yönetiminde sabah antrenmanında ısınma ve koşunun ardından pas çalışması yaptı. 

Adanasporlu futbolcular yaklaşık 1,5 saat süren idmanı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla sonlandırdı. 

Bolu kampı hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Giray Bulak, fiziksel şartlar açısında iyi bir mekanda ve güzel sahalarda çalıştıklarını ifade ederek, "Tek problemimiz kadromuzu tamamlamamış olmamız ama her geçen gün takıma oyuncu katıyoruz." diye konuştu.

Bulak, birinci kamp dönemindeki amaçlarının, oyuncuların birbirini tanıyabilmesi, genç oyuncuların değerlendirilmesi ve yapılacak transferlerle takımın tamamlanması olduğunu belirterek, 2 hazırlık maçı yaptıklarını dile getirdi.

Bazı oyunculardan iyi mesajlar aldıklarına değinen Bulak, iyi bir kadro kurmak istediklerini vurguladı.

Giray Bulak, ilk kamp dönemlerinin yarın sona ereceğini aktararak, ikinci kamp dönemi için de ayın 18'inde yine aynı otelde buluşacaklarını söyledi.

İkinci kampta istedikleri bazı oyuncuların da aralarında olacağını kaydeden Bulak, şöyle devam etti:

"Bizim geçen sezondan hiç oyuncumuz kalmadı. Sıfır oyuncu. Dolayısıyla 25 kişilik bir kadro yapabilmek için uğraşıyoruz. 4 tane altyapıdan geldiğini de hesap edersek 21 tane yeni oyuncuya ihtiyaç var ama belki bu 18-19 oyuncu olabilir. Tamamlamak istiyoruz. Çok oyuncuya, zamana ihtiyaç var. Çok çalışmaya ve çok maça ihtiyaç var. Bu bakımdan her geçen gün değil geçen saat dahi aleyhimize çalışıyor. Bunu lehe çevirebilmek için çok daha fazla emek sarf ediyoruz ama çok çok iyi bir kadro meydana çıkmak üzere."

 

- Fikstür değerlendirmesi

TFF 1. Lig 2017-2018 sezon fikstürünün de dün çekildiğini anımsatan Bulak, fikstürün kendileri açısından bir sıkıntı yaratmadığını kaydetti.

İlk maçlarını deplasmanda Balıkesirspor'la yapacaklarını belirten Bulak, "İkinci maçımızı da içeride Çaykur Rizespor ile oynayacağız. Ligin oturabilmesi için her takımın 7-8 haftaya ihtiyacı var. Bizim takımı tamamlayıp lige iyi başlangıç yapabilme arzumuz var. Balıkesirspor iyi bir takım. Saygı duyduğumuz bir takım. İyi işler yaptı. Kadrosunu aşağı yukarı korudu. İyi bir ekibe karşı oynayacağımızı biliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Haber Ajansı
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