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8. Transanatolia için geri sayım başladı

8.yılında “Ride with Anatolia” konsepti ile yola çıkan Transanatolia Rally Raid, Bu sene 04 – 11 Ağustos 2018 tarihleri arasında İzmir’ den start alıp Anadolu’da 19 ilden geçerek Efes Örenyeri’nde sona erecek.

8. Transanatolia için geri sayım başladı

8.yılında “Ride with Anatolia” konsepti ile yola çıkan Transanatolia Rally Raid, Bu sene 04 – 11 Ağustos 2018 tarihleri arasında İzmir’ den start alıp Anadolu’da 19 ilden geçerek Efes Örenyeri’nde sona erecek.

24 Temmuz 2018 Salı 10:59
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8. Transanatolia için geri sayım başladı

Bu sene sekizinci defa düzenlenecek olan Transanatolia Rally Raid, ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş tarihi bir çok bölgesini ziyaret eden parkuruyla, katılımcılarına tarih, kültür ve doğayı yarışarak keşfetme imkanı sağlarken, yerli ve yabancı yarış pilotlarına da bol çekişmeli bir mücadele sunacak.

2850km’lik Tarih, Kültür, Doğa Macerası

İzmir Gündoğdu Meydan’ından seramonik start ile başlayacak olan 8.Transanatolia Rally Raid, Simav Gölcük Yaylası Kütahya’ya doğru ilerleyerek Frig Vadisi, Gerdekkaya, Pessinos ve Gordion Antik Kentleri üzerinden Haymana’ya ulaşacak. Tuz Gölü üzerinden devam edecek olan rally raid, Güzelyurt Yüksek Kilise, Soğanlı Vadisi ile yoluna devam edip Türkiye’nin Alpleri sayılan Aladağlar, Bolkar Dağları üzerinden isitikameti Konya Karaman’a çevirip Beyşehir Gölü üzerinden güneye doğru inmeye devam edecek. Köprülü Kanyon, Salda Gölü, Pamukkale’yi geçtikten sonra Efes Örenyeri’nde 2850km’lik parkuru tamamladıktan sonra finish görecek.

Motosiklet, 4x4 araba, ATV ve Kamyon kategorilerindeki araçların katılımı ile gerçeklecek olan rally raid’de bu yıl İngiltere, İspanya, İtalya, Holllanda ve ülkemiz sporcularının katılımı ile gerçekleşecek.

Motor sporları dünyasının yakından takip ettiği pilotların toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan zorlu parkurlardaki çekişmesine ev sahipliği yapacak olan organizasyonu, yerli ve yabancı bir çok basın mensubu yakından takip edecek.

2018 yılında TÜRSAB, İzfaş, Mitsubishi, BF Goodrich, Sport Point Extreme (SPX), KTM, Anlas, MüzeKart ve MuseumPass’in desteklediği Transanatolia 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’ndan start alacak ve 2850 km yol katederek 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Efes Örenyeri’nde sona erecek.

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