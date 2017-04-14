ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Yapılan araştırmalar, sporun büyüme çağındaki çocuklar için hem beden hem de ruh sağlığı açısından çok olumlu katkılar sağladığını, çocukların sosyalleşmesine ve iyi bir kişilik geliştirmesine müspet tesirleri olduğunu göstermektedir." dedi.

Bakan Avcı, Eskişehir Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk Stadında gerçekleştirilen "2. Geleneksel İlkokullar Arası Spor Şenliği"nin açılışına katıldı.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir Valiliğimizin himayesinde Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şenliğin çocuklar, gençler, Türk sporu için hayırlı olmasını ve kalıcı faydalar sunmasını temenni ettiğini söyledi.

Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Çocukların sağlıklı bir hayat için sporun önemini vurgulayan, sporun onlar için yaşam kültürü haline gelmesine vesile olan, ilimiz amatör spor kulüplerine lisanslı sporcu altyapısı oluşturmaya hizmet eden, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere sınırlı da olsa istihdamı alanı oluşturan bu projeyi çok anlamlı ve mühim bulduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılan araştırmalar, sporun büyüme çağındaki çocuklar için hem beden hem de ruh sağlığı açısından çok olumlu katkılar sağladığını, çocukların sosyalleşmesine ve iyi bir kişilik geliştirmesine müspet tesirleri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle size sağlanan bu güzel imkanlardan azami faydalanmanızı umut ediyor, projeyi hayata geçiren başta Eskişehir Valimiz Azmi Çelik olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Bakan Avcı, konuşmasının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Haber Ajansı