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18 Mart Şehitler Türkiye Okçuluk Şampiyonası

16 Mart 2017 Perşembe 16:36
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- Antalya'da başlayan şampiyonada, 505 sporcu mücadele ediyor

18 Mart Şehitler Türkiye Okçuluk Şampiyonası
 ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da deneme atışlarıyla başladı.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya 505 sporcunun katıldığını söyledi. 

Yarışmaların erkekler ve kadınlarda klasik ile makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirileceğini ifade eden Ergin, "Mart ayında Türkiye'nin genelinde kar yağışı varken Antalya'da çok güzel bir havada ilk açık hava yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Hem büyükler ve genç milli takımlarımızın belirlenmesi hem de sporcularımızın mevcut performanslarını kontrol etmek adına önemli bir yarışma. Ümit ediyorum ki bu güzel atmosferde pazar günü yarışmamızı sonlandıracağız." diye konuştu.

Bireysel final atışları sonucuna göre dereceye girecek sporculara 750, 500 ve 250 lira para ödülü verilecek. Şampiyona 19 Mart Pazar günü sona erecek. 


Anadolu Haber Ajansı
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