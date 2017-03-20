YORGUNLUĞUNUZ BAHARDAN OLABİLİR

Ankara Kişisel Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Dr. Buğra Buyrukçu, mevsim değişikliğiyle birlikte sıkça rastlanılan bahar yorgunluğuna ilişkin uyarılarda bulundu. Bahar yorgunluğunun, vücudun mevsim değişikliğine uyum sağlamaması sonucu gelişen sıkıntılar olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, “İlkbahar ve sonbahar aylarında halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, iştahsızlık, keyifsizlik, gerginlik, baş ağrısı, kas ağrıları, kas krampları, bayanlarda adet düzensizlikleri şeklinde görülür” dedi. Dr. Buğra Buyrukçu; kişinin iş performansını, ikili ilişkilerini olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bahar yorgunluğuna karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin de şunları söyledi:





"Bahar yorgunluğuna karşı diyet ve yaşam tarzı değişikliği şart"

“Öncelikle kişinin asitli ve kafeinli içeceklerden uzak durması önemlidir. Kişide duygu durum bozukluğu ortaya çıktı ise bach çiçekleri ile tedavi oldukça başarılı sonuçlar verecektir. Daha ileri boyutta olan hastalarda antidepresan kullanımı düşünülebilir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri de bahar yorgunluğuna karşı etkili sonuçlar vermektedir. Eksik olan vitaminlerin tespit edilerek yerine konulması, işlenmiş ve toksik gıdaların tüketilmemesi, yeterli ve kaliteli uyku ve düzenli egzersiz alınacak önlemlerden bazılarıdır. Bahar yorgunluğuna hiç maruz kalmamak veya maruz kalındığında erkenden bitmesi için de alınabilecek çok etkili tedbirler vardır. Bunlardan bazıları;



Akupunktur: Haftalık yapılacak akupunktur terapileri ile hızlıca bu etkilerden kurtulmak mümkündür.

B vitamini kompleksleri: C vitamini ile birlikte alındığı zaman çok etkili olur.

Fesleğen: 4 damla fesleğen yağı, sabahları 4’er damla bergamot uçucu yağı ile karıştırıldığında uyarıcı özellik taşır.

Gül: 2 damla gül uçucu yağı 20 ml tatlı badem yağı ile karıştırılır. Hazırlanan yağ masaj olarak kullanılır.

Limon: Limon uçucu yağından aromatik banyo olarak yararlanılır.

Yasemin: Yasemin uçucu yağı rehavet ve uyuşukluk hallerinde kişiyi dinçleştirir. Masaj olarak veya aromatik banyo olarak kullanılabilir.”