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Yaz gelmeden varislerinizden kurtulun

Özellikle kadınların kabusu olan varis; bacaklardan dışarıya fırlayan damarlar nedeniyle son derece rahatsızlık verir, sağlık açısından da önemli bir sorun oluşturur. Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım yaz mevsiminin yaklaştığı bu dönemde varislerinizden kurtulabilmenin yollarını anlattı.

Yaz gelmeden varislerinizden kurtulun

Özellikle kadınların kabusu olan varis; bacaklardan dışarıya fırlayan damarlar nedeniyle son derece rahatsızlık verir, sağlık açısından da önemli bir sorun oluşturur. Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım yaz mevsiminin yaklaştığı bu dönemde varislerinizden kurtulabilmenin yollarını anlattı.

27 Mart 2018 Salı 16:47
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Yaz gelmeden varislerinizden kurtulun

Varis neden oluşur?
Varis bir hastalık değil aksine, en sık olarak toplardamar yetersizliği olmak üzere birtakım nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir deformasyon halidir. Genellikle toplardamarların kapakçıklarında ortaya çıkan sorunlar yüzünden olur. Kapakçıklar işlevlerini yeterince yapamayınca kan, yer çekiminin de etkisi ile bacaklardaki damarlarda birikiyor. Damar içinde oluşan basınç artışı kronik hale dönüştüğünde de toplardamarlar elastikiyetini kaybederek genişliyor ve dışarıdan gözle görülür hale geliyor.

Belirtileri nelerdir?

Damarlarda belirginleşme, kıvrımlaşma
Bacaklarda ortaya çıkan şişlik
Günün ilerleyen saatlerinde artan ağrı, ağırlık dolgunluk hissi ve kramp,
Kaşıntı, ayak tabanlarında yanma ve ilerlemiş dönemlerde ödem
Ciltte renk değişimi ve yaralar
Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi spor türler yapılabilir.
Bir saatten uzun süre oturmaktan kaçınılmalıdır.
Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışılıyorsa hareket etmeye özen gösterilmelidir.
Dinlenirken ayaklar yüksekte tutulmalıdır.

Kimler varis riski altında?
Ailesinde varis hikayesi olanlar, aşırı kilolular, sabit pozisyonda çalışanlar, östrojen hormonu içeren ilaçlar kullananlar, zorlu veya sık hamilelik dönemi geçirenler, günlük hayatında 5 santimden yüksek topuklu ayakkabı giyenler, risk grubundaki mesleklerde çalışanlar (Öğretmen, bankacı, hostes, satış personeli gibi) risk altındadırlar.

Tanısı nasıl konulur?
Tanısı fizik muayene ve doppler ultrasonografi adı verilen özel bir ultrasonografi yöntemiyle 20 dakikada konulur.

Tedavisi nasıl yapılır?
Bazı hastalarda sorun sadece kılcal damarlarda sınırlı kalırken, bazılarında damarlar kıvrımlaşıp kalınlaşabilir. Tedavinin şekli varisin evresine, hastanın şikayetlerine, yaşam kalitesine yaptığı etkiye göre belirlenir. Tedavi sadece cilt üzerindeki yüzeysel damara, daha derinden seyreden ana sistemlere veya her ikisine birden uygulanan kombine tedaviler şeklinde de olabilir.

Varis oluşumunu önlemek için yapılabilecekler
Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi spor türler yapılabilir.
Bir saatten uzun süre oturmaktan kaçınılmalıdır.
Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışılıyorsa hareket etmeye özen gösterilmelidir.
Dinlenirken ayaklar yüksekte tutulmalıdır.


 

Son Güncelleme: 27.03.2018 17:03
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