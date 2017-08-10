YAKIN GÖZLÜKLERİNDEN KURTULMAK ÇOK KOLAY

Yaşa bağlı olarak oluşuyor

Presbiyopi hastalığının ilerleyen yaşlarda kendisini gösterdiğini belirten Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişiler, yakında bulunan cisimleri gözlerinden uzaklaştırarak görmeye çalışırlar. Bunun altında yatan temel sebep, göz içinde bulunan lenslerin yakındaki cisimleri görmek için normalde aldığı şekli almakta zorlanmaya başlamasıdır. Presiyopi probleminin oluşumu konusundaki en yaygın teori hücre yaşlanması teorisidir. Bu teori, aynı saçlarımızın beyazlaması gibi, yaşlanan hücrelerin belirli yeteneklerini kaybetmesi sebebiyle rahatsızlığın oluştuğu tezini savunuyor. Bu sebepten dolayı bu rahatsızlık fizyolojik bir sorun olarak ele alınır” şeklinde konuşuyor.



Belirtileri nelerdir?

Rahatsızlığın belirtileri hakkında konuşan Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Presbiyopi hastası olduğunuzda, akıllı telefon, kitap, dergi veya menüler gibi objeleri net görebilmek için, gözlerinizden uzaklaştırmaya başlarsınız. Bu cisimleri gözlerinizden uzaklaştırdığınızda görebilirsiniz. Ancak bu hareket, sürekli tekrarlanması gereken ve sadece geçici çözüm yaratan bir yaklaşımdır. Ayrıca şiddetli baş ağrıları ve göz yorgunluğu da presbiyopi başlangıcının habercisi olabilir. 40 yaş üzerindeki kişilerin, bu belirtilerle karşılaştığında uzman bir göz hekimine görünmelerinde büyük fayda var” diyor.





Tedavi yöntemi hastanın tercihine bağlı

Presbiyopi hastalığının tedavisi için gözlük kullanımından, ameliyata kadar farklı seçenekler olduğunun altını çizen Op. Dr. Efekan Coşkunseven, tercihin hastaya ait olduğunu belirtiyor. Farklı yöntemler hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Presbiyopi tedavisi için tüm dünyada uygulanan yöntemlerin başında göz içi trifokal mercek geliyor. Bu mercekler, göz yapısına uygun olmalarından dolayı ömür boyu kullanılabiliyorlar. Rahatsızlığın tekrarlanmasını engelleyen ve soruna kesin bir çözüm sağlayan bu göz içi merceklerin yanı sıra, yakın gözlüğü veya lens kullanımı ile de sorun geçici olarak kontrol altına alınabiliyor. Ayrıca Corneal Inlay (Kamra) ve 5 dakikada gerçekleştirilebilen Presbylasik lazer tedavileri de sorunun çözümü konusunda sıklıkla başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Presbiyopi operasyonlarına uygunluk için yapılacak olan detaylı bir göz muayenesi ve uzman bir hekimden görüş alınması büyük önem taşıyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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