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YAKIN GÖZLÜKLERİNDEN KURTULMAK ÇOK KOLAY

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:16
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Özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişilerde gözlemlenen yakını görememe sorunu Presbiyopi, hastaların yakındaki cisimleri görememesine yol açar. Presbiyopi problemi hakkında bilgiler paylaşan Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Gözlerimizin içindeki mercek, yapısı sebebiyle şekil değiştirmeye müsaittir. Bu mercek, cisimler yakına geldiğinde şişerek şeklini değiştirir ve görme kalitesini arttırır. Ancak insan gözü özellikle 40 yaşın ardından bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Bu durumdaki hastalara presbiyopi teşhisi konulur” diyor.

YAKIN GÖZLÜKLERİNDEN KURTULMAK ÇOK KOLAY
Yaşa bağlı olarak oluşuyor
Presbiyopi hastalığının ilerleyen yaşlarda kendisini gösterdiğini belirten Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişiler, yakında bulunan cisimleri gözlerinden uzaklaştırarak görmeye çalışırlar. Bunun altında yatan temel sebep, göz içinde bulunan lenslerin yakındaki cisimleri görmek için normalde aldığı şekli almakta zorlanmaya başlamasıdır. Presiyopi probleminin oluşumu konusundaki en yaygın teori hücre yaşlanması teorisidir. Bu teori, aynı saçlarımızın beyazlaması gibi, yaşlanan hücrelerin belirli yeteneklerini kaybetmesi sebebiyle rahatsızlığın oluştuğu tezini savunuyor. Bu sebepten dolayı bu rahatsızlık fizyolojik bir sorun olarak ele alınır” şeklinde konuşuyor.

Belirtileri nelerdir?
Rahatsızlığın belirtileri hakkında konuşan Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Presbiyopi hastası olduğunuzda, akıllı telefon, kitap, dergi veya menüler gibi objeleri net görebilmek için, gözlerinizden uzaklaştırmaya başlarsınız. Bu cisimleri gözlerinizden uzaklaştırdığınızda görebilirsiniz. Ancak bu hareket, sürekli tekrarlanması gereken ve sadece geçici çözüm yaratan bir yaklaşımdır. Ayrıca şiddetli baş ağrıları ve göz yorgunluğu da presbiyopi başlangıcının habercisi olabilir. 40 yaş üzerindeki kişilerin, bu belirtilerle karşılaştığında uzman bir göz hekimine görünmelerinde büyük fayda var” diyor.


Tedavi yöntemi hastanın tercihine bağlı
Presbiyopi hastalığının tedavisi için gözlük kullanımından, ameliyata kadar farklı seçenekler olduğunun altını çizen Op. Dr. Efekan Coşkunseven, tercihin hastaya ait olduğunu belirtiyor. Farklı yöntemler hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Presbiyopi tedavisi için tüm dünyada uygulanan yöntemlerin başında göz içi trifokal mercek geliyor. Bu mercekler, göz yapısına uygun olmalarından dolayı ömür boyu kullanılabiliyorlar. Rahatsızlığın tekrarlanmasını engelleyen ve soruna kesin bir çözüm sağlayan bu göz içi merceklerin yanı sıra, yakın gözlüğü veya lens kullanımı ile de sorun geçici olarak kontrol altına alınabiliyor. Ayrıca Corneal Inlay (Kamra) ve 5 dakikada gerçekleştirilebilen Presbylasik lazer tedavileri de sorunun çözümü konusunda sıklıkla başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Presbiyopi operasyonlarına uygunluk için yapılacak olan detaylı bir göz muayenesi ve uzman bir hekimden görüş alınması büyük önem taşıyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.
Dünyagöz Hastaneler Grubu Hakkında: 1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, günde 8.000 poliklinik ve 1.000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor. Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 300 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2500’e yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcintan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük yatırımını Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirdi. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup 2017’de İzmir’deki yeni merkez ile birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ayrı yabancı ülkesinden yılda yaklaşık 96 bin hastaya hizmet veriyor. 

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