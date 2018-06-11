Yağ oranı yüksek besinlerden uzak durun!

Yağ oranı yüksek besinlerle beslenmenin kalp damar hastalığı riskinin arttırdığı herkes tarafından bilinmektedir. Amerika Augusta Üniversitesi’nde yapılan araştırmada yüksek yağ oranı içeren bir öğünden sonra metabolik değişimlerin sonuçları ve mekanizmaları değerlendirilmiştir. Bir hafta boyunca sağlıklı bireylere yüksek oranda yağ içeren diyet uygulanmış ve her gün kan değerleri takip edilmiştir. Yağ içeren öğünden sonra yapılan tetkikler sonucunda ilk dört saat içerisinde kandaki yağ düzeylerinde ani yükselmeler tespit edilirken, oksijen taşıyan alyuvar hücrelerinde deformasyon ve damar cidarının bozulmasına neden olan birtakım enzimlerin aktivitelerinde artış saptanmıştır.

LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Özkara araştırma ile ilgili şunları söylüyor; ‘’ Sürekli yağlı yiyeceklerle beslenen bireylerde araştırma sonucunda yer alan bulgular kalıcı hale gelmekte ve damar elastikiyetini bozarak damar sertliğine yani kalp krizine davetiye çıkarmaktadır. Sadece beslenme alışkanlıkları değil aynı zamanda sigara ve yüksek kolesterol değerli de damar yüzeyi üzerinde pıhtı oluşumuna neden olur. Özellikle kalp damar hastalığı olduğu bilinen kişilerin bu beslenme prensiplerine dikkat etmeleri önemlidir. Bu araştırmada da vurgulandığı gibi sadece bir öğünde yüksek oranda yağ içeren yiyecekleri tüketmenin zaten hasta olan damar yüzeyinde pıhtı oluşmasına ve ani damar tıkanıklığına bağlı kalp krizleri görülme olasılığını arttırmaktadır’’.

Ramazanda ve Bayramda dikkatli olun!

Özkara, hem Ramazan ayının son günler için hem de bayram için şu önerilerde bulunuyor; ‘’Ramazan ayı nedeniyle üzerinde durmakta fayda olduğunu düşündüğüm konu ise kalp damar hastalığı olan kişilerin oruç tutup tutmalarıdır. Kalp hastalığı olduğu bilinen kişiler doktorlarının izniyle oruç tutabilirler, ancak dikkat etmeleri gereken en önemli konu iftarda veya sahurda yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmak olmalıdır. Yine aynı şekilde bayramda da oldukça yoğun bir şekilde üç öğün yağlı yiyecekler tüketilebilmektedir. Bu nedenle kalp hastalığı olan kişilerin özellikle Ramazan ayında önerilere dikkat etmiş olsalar bile, bayramda da bu alışkanlıklarından vazgeçmemeleri gerektiğini belirtmekte fayda görmekteyim’’.

