Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
109604
ALTIN
177.379
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8434
EURO
5.0536

Türk kadınının zaferi bisiklet turu

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından düzenlenecek, ELELE ELDEN ELE 81 İLDE sloganı ile 19 Mayıs’ta Muğla’da başlayıp 30 Ağustos’ta başlangıç noktası olan Muğla’da son bulacak. Dikkati bisiklet kullanan kadınlara yönlendirmeyi hedefleyen tur, bu iki çok özel bayramımızın da coşkuyla kutlanmasına vesile olacak.

Türk kadınının zaferi bisiklet turu

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından düzenlenecek, ELELE ELDEN ELE 81 İLDE sloganı ile 19 Mayıs’ta Muğla’da başlayıp 30 Ağustos’ta başlangıç noktası olan Muğla’da son bulacak. Dikkati bisiklet kullanan kadınlara yönlendirmeyi hedefleyen tur, bu iki çok özel bayramımızın da coşkuyla kutlanmasına vesile olacak.

15 Nisan 2018 Pazar 23:34
4148 Okunma
Türk kadınının zaferi bisiklet turu

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği, 81 ilin kadın bisikletlileri olarak ortak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. İlk kez el ele verip 81 halkalı kocaman bir zincir oluşturan kadın bisikletçiler, tüm Türkiye’de kalabalık, keyifli ve kucaklayıcı aileye dönüşen sıcacık köprüler kurdular aralarında...

Hedefleri; dikkati bisiklet kullanan kadına yönlendirmek, kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak olan bisikletçiler, sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyor.

Trafik kaosuna bisikletle “Dur!” diyorlar

Günümüzün en yıpratıcı sorunlarından olan trafik kaosuna bisikletle “Dur!” diyen MORPEDAL Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, “İnanıyoruz ki kadınların gücü ve kararlılığı çevrelerine örnek olacaktır. Egzoz gazı kirliliğine mahkum olmayı reddeden, toplumsal duyarlılık öneriyoruz herkese. Bisikletin birleştirici gücüne güveniyoruz” mesajı veriyorlar.

Zafer coşkusu

Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 Mayıs sabahı başlatılacak ve 30 Ağustos akşamı yine Muğla’da son bulacak olan proje, bu iki çok özel bayramımızın kutlanması adına da önem taşıyor. Kutsal değerimiz olan bayrağımız, tüm yurdu pedallayacak kadınlar ve onlara destek olacak erkek bisikletçi dostlar tarafından onurla taşınacak.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği yetkilileri, bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştüren projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti ve “Dayanışma ruhunu korumaya kararlılığımız ile ilham kaynağımız Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın özgürlüğüne verdiği öneme, minnetle sahip çıkıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 YAŞ SONRASI 10 KRİTİK MUAYENE
5 YAŞ SONRASI 10 KRİTİK MUAYENE
Kanserden koruyan 10 öneri
Kanserden koruyan 10 öneri
Yaz gelmeden varislerinizden kurtulun
Yaz gelmeden varislerinizden kurtulun

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim