Türk kadınının zaferi bisiklet turu

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği, 81 ilin kadın bisikletlileri olarak ortak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. İlk kez el ele verip 81 halkalı kocaman bir zincir oluşturan kadın bisikletçiler, tüm Türkiye’de kalabalık, keyifli ve kucaklayıcı aileye dönüşen sıcacık köprüler kurdular aralarında...

Hedefleri; dikkati bisiklet kullanan kadına yönlendirmek, kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak olan bisikletçiler, sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyor.

Trafik kaosuna bisikletle “Dur!” diyorlar

Günümüzün en yıpratıcı sorunlarından olan trafik kaosuna bisikletle “Dur!” diyen MORPEDAL Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, “İnanıyoruz ki kadınların gücü ve kararlılığı çevrelerine örnek olacaktır. Egzoz gazı kirliliğine mahkum olmayı reddeden, toplumsal duyarlılık öneriyoruz herkese. Bisikletin birleştirici gücüne güveniyoruz” mesajı veriyorlar.

Zafer coşkusu

Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 Mayıs sabahı başlatılacak ve 30 Ağustos akşamı yine Muğla’da son bulacak olan proje, bu iki çok özel bayramımızın kutlanması adına da önem taşıyor. Kutsal değerimiz olan bayrağımız, tüm yurdu pedallayacak kadınlar ve onlara destek olacak erkek bisikletçi dostlar tarafından onurla taşınacak.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği yetkilileri, bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştüren projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti ve “Dayanışma ruhunu korumaya kararlılığımız ile ilham kaynağımız Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın özgürlüğüne verdiği öneme, minnetle sahip çıkıyoruz” dedi.