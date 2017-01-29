TSE'NİN GIDA ANALİZLERİ HIZ KESMEDİ

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bünyesinde gerçekleştirilen gıda analizleri kapsamında geçen yıl 3 bin 773 numune raporu hazırlandığını bildirdi.

Bakan Özlü, AA muhabirine, TSE'nin gıda sektöründe yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

TSE'nin Ankara ve Gebze'de yerleşik iki gıda laboratuvarı bulunduğunu belirten Özlü, her iki laboratuvarın helal gıda analizlerini de içeren 69 konuda Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akredite olduklarını söyledi.

Özlü, Ankara Gıda Laboratuvarı'nın, 2012 yılından bu yana laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik testleri düzenleyicisi olarak görev aldığını, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda metot validasyonu (doğruluğu), ölçüm belirsizliği ve uygulamalı laboratuvar eğitimleri verdiğini kaydetti. Başkentteki laboratuvarın 332 farklı ürünü analiz ettiğine işaret eden Özlü, laboratuvarda özellikle koruyucu tespiti, aflatoksin, ağır metal, kafein, bitkisel yağ tayini ve mikrobiyolojik analizler konusunda hizmet verildiğini anlattı.

Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarında ise 350 farklı ürünün analiz edildiğinin altını çizen Özlü, burada genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), pestisit (zirai ilaç kalıntısı), ağır metal, etil alkol, tür tayini (domuz, tek tırnaklı hayvan etleri) analizleri ile et ürünlerinde kullanımı yasak yabancı organ ve doku parçalarının, hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların tespiti ve balda sıkça gündeme gelen tağşişe yönelik analizlerin yapıldığını vurguladı.

- "3 bin 773 gıda analizi raporu hazırlandı"

Özlü, TSE bünyesinde gerçekleştirilen gıda analizleri kapsamında, geçen yıl 3 bin 773 numune raporunun hazırlandığına dikkati çekerek, "Her iki laboratuvarımızın, helal gıda analizlerine yönelik geliştirme faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, jelatin kökeni, L-Sistein kökeni (amino asit) ile mono sodyum glutamat analizlerinin validasyon çalışmaları da laboratuvarlarımızda yapılmakta olup, bu analizler de çok kısa sürede hizmet profilimize eklenecek." diye konuştu.

İzmir'de hizmet veren TSE Ambalaj Laboratuvarının da en az gıdanın kendisi kadar önemli olan gıda ambalajları konusunda ihtisaslaştığına değinen Özlü, burada plastik, teneke, kağıt ambalajlarda formaldehit (organik bileşik), su buharı ve oksijen geçirgenliği, gıdaya temas eden teneke ambalajlarda kalay-krom, migrasyon analizleri ile fiziksel testlerin yapıldığını aktardı. Migrasyon testleriyle, gıdayla temas eden plastik, naylon, polyester ve PVC gibi ambalajlardan içine konulan gıdaya geçiş miktarının tayin edildiği bilgisini veren Özlü, "Polikarbon plastiklerde, konserve kutuları ve meyve suyu kutuları gibi gıda ambalajlarının iç kısmında yer alan kaplama malzemeleri gıdaya nüfuz edebilir. Bu tip maddeler vücutta birikim sonucu hormonel, sinirsel ve benzer olumsuz etkilere sebep olabilir." ifadesini kullandı

Özlü, TSE Ambalaj Laboratuvarının geçen yıl gıda ambalajları üzerinde 850 analiz gerçekleştirdiğini bildirerek, söz konusu laboratuvarın faaliyetlerinin önemli bölümünün de TÜRKAK tarafından akredite edildiğini dile getirdi.

Anadolu Haber Ajansı