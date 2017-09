TATİL DÖNÜŞÜ CAN SIKINTISINDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ

Tatil denince akla tüm dertlerden, sorumluluklardan uzak, doyasıya kafa dinlemek geliyor. Peki, ya dönüşü? Masmavi sulara karşı geçirdiğimiz o güzel günlerin ardından eve döndüğümüzde de kendimizi nasıl hissediyoruz? Seyahat sitesi momondo.com.tr’nin her yıl gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, tatil dönüşü pek de mutlu olmadığımızı söylüyor. Hatta verilere göre yaklaşık olarak her üç kişiden ikisi, tatil dönüşü mutsuz oluyor. Araştırmanın en çok dikkat çeken diğer sonuçları şöyle:



KADINLAR DAHA MUTSUZ OLUYOR

Tatili bırakıp, sorumluluklarla dolu günlük hayata geri dönmek pek kolay olmuyor. Türklerin yüzde 64’ü tatil dönüşü kendilerini mutsuz hissediyor. Bu konuda kadınlar (yüzde 68) erkeklerden bir adım önde yer alıyor (yüzde 60). Yaş dağılımına baktığımızda ise tatil bittiği için en mutsuz olan yaş grubunun yüzde 68’le 23-35 yaş grubundakiler olduğu görülüyor. Diğer yandan yaş arttıkça can sıkıntısı yaşama oranı da düşüyor. 36-55 yaş grubundakilerin yüzde 62’si tatil dönüşü kendini mutsuz hissettiğini söylerken bu oran 56-65 yaş grubunda yüzde 57’ye iniyor.



DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Dünya geneline baktığımızda ise tatil dönüşü kendini en mutsuz hisseden ülke, yüzde 67 ile Polonya. Polonya’yı yüzde 65’le İngilizler takip ediyor. Türkler ise yüzde 64’le bu konuda dünya üçüncüsü konumunda. Türkiye’yi yüzde 61 ile İspanya ve yüzde 60 ile Fransa takip ediyor. Tatil dönüşü sendromunu en az yaşayan ülke ise yüzde 22’yle Çin.



AİLEYLE VAKİT GEÇİRMEK HER DERDE DERMAN

Peki, bu durumu atlatmak için en sık başvurduğumuz yöntemler hangileri ne? Verilere göre Türklerin neredeyse üçte biri dönüş gününü takip eden bir ya da iki gün için izin alıp, aile veya arkadaşlar ile vakit geçirmeyi tercih ediyor. Sendromu atlatmak için kullandığımız bir diğer yöntem ise yüzde 23’ümüzün tercih ettiği kendine zaman ayırma yöntemi. Diğer yandan kadınların yüzde 20’si, erkeklerinse yüzde 17’si tatil dönüşü sağlıklı beslendiklerinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtiyor. Türklerin yüzde 16’sı ise bu sendromu bir sonraki tatilini planlamaya başlayarak atlatıyor.



TATİL DÖNÜŞÜ İLK GÜN KAYTARIYORUZ

Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 13’ü tatil dönüşünde can sıkıntısından kurtulmak için tatilden döndükleri gün izin kullanmaksızın iş ya da okula gitmediğini söylüyor. Tatilden döndüğü gün kaytarma konusunda Türkler ikinci sıradayken birinci sırada yüzde 14’le Avusturya geliyor. Dünya genelinde ise ortalama oran sadece yüzde 6.



BİR DİĞER YÖNTEM ALIŞVERİŞ

Türklerin tatilden döndükten sonra yaşadıkları can sıkıntısından kurtulmak için en sık yaptıkları şeylerden biri de alışveriş. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 13’ü tatilden döndükten sonra daha iyi hissetmek için kıyafet, elektronik eşya, takı gibi yeni şeyler satın aldığını söylüyor. Can sıkıntısını alışverişle atlatmayı en çok tercih eden ülke yüzde 20’yle Brezilya. Onu yüzde 15’le Çin takip ediyor. Türkler ise üçüncü sırada yer alıyor.



“EN İYİ ÇARE BİR SONRAKİ TATİLİ PLANLAMAK”

momondo Türkiye sözcüsü Serpil Öztürk, araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Tatil sonrası gündelik hayata dönüş, çoğumuz için zorlu bir süreç. Ancak bu süreci daha kolay atlatmanın yöntemleri var. Örneğin Türkiye’de pek çok kişinin yaptığı gibi aileyle veya arkadaşlarla geçirmek iyi bir yöntem. Ama tatil dönüşü sendromunun en etkili çaresi, bir sonraki seyahati planlamaya şimdiden başlamak. Böylece araştırma ve planlama aşamasını keyfe dönüştürerek sonraki tatile kadar heyecanınız canlı tutabilirsiniz.”