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Tarım Bakanlığı zirai ilaçlar için harekete geçti

Türkiye’de son 4 yılda tarım ilaçlarının kullanımı %29 arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı, karekod takip sistemiyle tarım ilaçlarının tavsiye dışı bilinçsiz kullanımını ve merdiven altı üretimini sonlandırmayı hedefliyor.

Tarım Bakanlığı zirai ilaçlar için harekete geçti

Türkiye’de son 4 yılda tarım ilaçlarının kullanımı %29 arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı, karekod takip sistemiyle tarım ilaçlarının tavsiye dışı bilinçsiz kullanımını ve merdiven altı üretimini sonlandırmayı hedefliyor.

14 Mayıs 2019 Salı 16:24
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Tarım Bakanlığı zirai ilaçlar için harekete geçti

          

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerini inceleyen AGE Bilişim’e göre, Türkiye’de 1 hektarlık ekili alan için kullanılan tarım ilacı miktarı, son 4 yılda %29 artarak 2 kilogramı aştı. Merdiven altı üretilen ilaçların bilinçsiz kullanımı, tarım arazilerinin verimliliğine, canlı yaşamına ve yeraltı sularına büyük zarar veriyor. Tarım ilaçlarının üretimden çiftçilere ulaşmasına kadar geçen tüm sürecin takip edilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Şubat ayında yürürlüğe aldığı yönetmelikle birlikte ürün ambalajında karekod bulundurulması zorunlu hale getirildi. Karekod sistemiyle birlikte, tavsiye dışı kullanımın önüne geçilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

“Gıda güvenliği için tarım ilaçlarının kontrol edilmesi şart.”
Türkiye’de 1 hektarlık ekili alanda 2015’te 1,63 kilo tarım ilacı kullanılırken, bu rakamın 2,1 kiloya ulaştığına değinen AGE Bilişim Genel Müdürü Emre Özden, “4 yıl gibi kısa bir sürede tarım ilacı kullanımının %29 artması, gıda güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler doğuruyor. Bilinçsiz kullanımla artan bu miktarın, sunduğumuz karekod teknolojisine dayalı takip sistemiyle kontrol altına alınmasını hedefliyoruz” dedi. Dünyada 1 hektarlık ekili alan için en çok tarım ilacının kullanıldığı ülke 32 kilogram ile Bahamalar olurken, Kosta Rika ve Barbados 18 kilogram ile ikinci ve üçüncülüğü paylaştı. En az tarım ilacı kullanılan ülkeler ise Nijer, Tanzanya ve Fildişi Sahilleri oldu.

Karekodu bulunmayan tarım ilacının satışı yasak!
Yeni düzenlemeyle birlikte, karekodu olmayan tarım ilaçlarını piyasaya süren üreticiler ve toptan ya da perakende satışını gerçekleştirenlerle ilgili cezai yaptırım uygulanacak. 100’ün üzerinde ilaç firması için takip ve izleme operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten AGE Bilişim Genel Müdürü Emre Özden, “Tarım ilaçları için karekod sistemlerini %100 yerli sermayeyle üretiyoruz. Fabrikaların yapısına uygun olarak tasarlayıp kişiselleştirebildiğimiz makineler sayesinde, entegre bir çözüm sunuyoruz. Ürettiğimiz yerli teknolojilerle, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 14.05.2019 16:32
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