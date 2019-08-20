Sonbahar'ı Juico ile formda karşıla!

Juico, tamamen katkısız, şeker ilavesiz, alkali seviyesi yüksek juice’ları ve günlük beslenmesine özen gösterenler için hazırladığı hafif yemek paketleri, masum atıştırmalıklarıyla daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mevsim geçişleri, vücut direncinin ve bağışıklığın düşmesine sebep olduğundan, metabolizmayı hareketlendirmek ve yeni mevsime adapte olmak için, gün içinde yediğimiz, içtiğimiz şeylere tekrar bir göz atmakta fayda var.

Juico'nun beslenme paketleri; juice, blend ve yiyeceklerle hazırlanmış kısa süreli uygulanan programlardan oluşuyor. Sadece sıvı paketlerden birini seçip tüketebilir ve yeni sezona hızlı bir giriş yapabilirsin ya da yiyecek ve juice karışık bir program ile beslenme düzenini kontrol altına alabilirsin. Karar senin!

Yeni başlayanlar için Urban- Sıvı Beslenme Başlangıç paketi ideal. Dengeli kombinasyonu ile lezzetli, kolay bir deneyim ve arınma sağlıyor. Günlük 6 adet 500 ml'lik Juico'dan oluşan Urban serisi, ürünler 3 gün tazeliğini koruduğundan istenirse 3 günlük sipariş edilebilir. Günlük olarak toplam kalorisi ise, 1095 kcal. Zaten Juico tüketiyorum ve bir kaç gün sadece sıvı beslenmek istiyorum dersen, Balanced- Sıvı Beslenme Orta Seviye paketi, biçilmiş kaftan. Günlük toplam kalorisi, 1020 kcal.

Juico'nun çok sevilen paketlerinden olan Juico Form, 2 günlük bir beslenme programı. Yiyecek içecek karışık paket isteyenler için ideal bir seçim. Paketin içinde, sebze, meyve ve baharatlarla hazırlanan leziz juice ve blendler, yiyecekler ve masum atıştırmalıklar var. Toplam günlük kalorisi ise ortalama 1148 kcal.

Juico'nun yeni paketlerinden Juico Haftalık Yemek Paketi, günlük olarak değişen menüleriyle 3 ana 2 ara öğünden oluşan ve 5 gün boyunca tüketebileceğin hem sağlıklı hem de hafif yiyecekleri ve içecekleri ile, iş yerinde veya gün içinde ne yiyeceğim derdine de son veriyor. Paketin, Vejetaryen ve Denge adında iki farkı seçeneği var. Toplam günlük kalorisi, ortalama 1150 kcal.

Juico Green- Sebzeli Beslenme paketi, tatlı tatları sevmeyenler için ideal bir paket olabilir. Juico'nun en düşük kalorili juice ve yiyecekleri bu pakette yer alıyor. Toplam kalorisi 912 kcal.

Juico Fit beslenme seti, diyet ağırlıklı bir beslenme programına başlangıç öncesinde ideal bir seçim olabilir. Ayrıca, sıvı beslenme programı yapmak isteyenler için program öncesinde ve sonrasındaki geçiş döneminde yapılması öneriliyor. 1181 kaloriye sahip.

Juico Souping-Çorba Beslenme paketi, sıvı beslenmek isteyen ama sebzeli ürünler tercih edenler için hazırlanmış bir program. Paket, günlük 5 adet 300 ml'lik birbirinden leziz çorba ve 1 adet kaju sütü içeriyor. Toplam kalorisi, 800 kcal.

Juico'nun kısa süreli yapılan sağlıklı beslenme programlarıyla, sen de kaybettiğin enerjiyi yerine koyabilir, günlük rutinine canlılık katabilirsin. Haydi! www.juico.com.tr adresinden kendine uygun bir programı seç ve yeni sezonda yeni ve formda bir başlangıç yapıp hayatı yakala!

''Unutma ne yersen O'sun.''

Juico, Kanyon, Akasya ve Maslak Orjin kiosklarından ve belli başlı Macro Center ve CarrefourSA mağazalarından temin edilebiliyor.

Juico,www.juico.com.tr üzerinden verilen siparişleri, ertesi gün adrese teslim ediyor.